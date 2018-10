LORY DEL SANTO AL GRANDE FRATELLO VIP Roberto Alessi a Pomeriggio 5 | Deve avere

LORY DEL Santo : 'Entro al GF Vip per non rivivere l'incubo di Conor' : ... la sua paura di rinchiudersi nella solitudine l'ha portata questa volta a fare una scelta opposta, controcorrente: dalla chiusura nei confronti del mondo a vivere sotto l'occhio costante delle ...

GF VIP 2018 - LORY DEL Santo risponde alle critiche e zittisce tutti : Lory Del Santo risponde alle critiche al Grande Fratello VIP 3 Lory Del Santo è entrata al Grande Fratello VIP 2018 portando con sé un’enorme polemica, che può essere riassunta con questa domanda: “È davvero pronta una mamma che ha appena perso un figlio ad affrontare un’esperienza forte come quella del GF?”. Molti hanno cercato […] L'articolo GF VIP 2018, Lory Del Santo risponde alle critiche e zittisce tutti ...

Grande Fratello Vip 2018 - eliminati e nomination/ Notte tranquilla per LORY DEL Santo - Valerio vs Maurizio : Cosa è successo nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018? Lory Del Santo entra nella casa, Lisa Fusco perde al televoto e Valerio, Elia, Ivan e Jane in nomination.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:16:00 GMT)

GF Vip - (VIDEO) Eliminata la Fusco - Monte salvo e LORY DEL Santo entra : GF VIP, La seconda puntata del Grande Fratello vede l’eliminazione di Lisa Fusco, salvato Monte e Lory Del Santo entra nella casa GF VIP, Con Lisa Fusco erano in nomination per la prima volta nella storia del reality ben dieci concorrenti. All’inizio della punatta Ilary Blasi ha diviso in due gruppi i nominati: Stefano, Jane, Martina, Andrea e Walter in Mistery Room; le Donatella, Enrico, Francesco, Lisa ed Elia nella stanza dei led. ...

Domenica Live - Marco Cucolo difende LORY DEL Santo : ‘Nessun funerale per il figlio Loren’ : Marco Cucolo a Domenica Live prende le difese di Lory Del Santo sull’argomento delicato del figlio suicida Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, è intervenuto con una lettera inviata a Barbara D’Urso e letta nell’appuntamento con Domenica Live, per difendere la fidanzata dall’accusa di non aver partecipato al funerale del figlio Loren, scomparso poco prima che lei partecipasse al GF VIP 3. Smentendo la notizia, diffusasi nei ...

LORY DEL Santo ha il diritto soffrire dove vuole. Anche al Grande Fratello Vip : Qualcuno è entrato in casa mia, mi ha picchiato, mi ha legato, e all’inizio non mi dispiaceva perché ho pensato fosse una specie di gioco erotico e invece questo cosa fa? mi mette di fronte a Canale cinque e mi obbliga a guardare il Grande Fratello Vip. Lo giuro vostro onore, era contro la mia volon

Grande Fratello Vip - LORY DEL Santo entra nella casa. Confronto con gli inquilini : chi la umilia in diretta : L'entrata nella casa del Grande Fratello vip di Lory Del Santo ha diviso il pubblico italiano e non solo. Infatti, una volta avvenuto il suo ingresso si è trovata davanti gli inquilini che l'hanno ...

“È successo nella notte”. GF Vip - cosa ha fatto LORY DEL Santo dopo la diretta. Gelo : Lunedì primo ottobre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, il fatidico giorno dell’ingresso nella casa di Lory Del Santo. La showgirl ha da poco perso un figlio che si è tolto la vita a 19 anni e, subito dopo il lutto, la Del Santo aveva detto alla produzione che non avrebbe partecipato. Poi, però, ha cambiato idea e ha deciso di partecipare: aveva necessità di tornare alla “vita normale” e ha pensato che entrare in ...

LORY DEL Santo : “Ha perso tre figli - non due” (VIDEO) : Lory Del Santo ha perso tre figli. Durante l’ultima puntata di Domenica Live, Daniele Interrante ha lanciato un macigno rimasto a lungo nascosto sulla vita della showgirl. Lory Del Santo ha perso tre figli e non due, anche se di questo particolare si è parlato poco spesso. Perché si parla di un lutto di cui gli italiani non sono a conoscenza? Lory Del Santo: Devin è il terzo figlio che ha perso Lory Del Santo ha fatto spesso dichiarazioni ...

Grande Fratello 2018 - l’ingresso di LORY DEL Santo : “La Casa è l’unico posto in cui posso sentirmi protetta”. Intanto gli ascolti del reality calano : “Credo che la Casa del Grande Fratello sia l’unico posto in cui possa sentirmi protetta. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene”, aveva detto Lory Del Santo a Verissimo. Dopo la morte del figlio Loren, di soli 19 anni, aveva rifiutato di entrare nella Casa più spiata d’Italia salvo poi cambiare idea e accettare di far parte del cast della terza ...

LORY DEL Santo parla della morte di Loren al GF Vip : “Era inevitabile” : Grande Fratello Vip: Lory Del Santo racconta la malattia di Loren Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 1 ottobre, Lory Del Santo ha fatto il suo ingresso nella Casa, ad un mese dalla morte del figlio Loren. Una scelta che continua a dividere l’opionione pubblica, destinata a sollevare dibattiti a non finire. La showgirl ha perso da circa due mesi il figlio Loren, morto suicida a soli 19 anni per una ...

Federica Panicucci difende LORY DEL Santo a Mattino 5 : Lory Del Santo difesa da Federica Panicucci a Mattino Cinque L’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 3 continua a far discutere. Federica Panicucci ha dedicato la seconda parte di Mattino Cinque proprio all’attrice e regista che ha varcato la porta rossa ieri sera, pronta a vivere il reality di Canale5 come una terapia per superare il dolore della morte del figlio Loren. Lo studio di Mattino 5 si è acceso pochi minuti ...

Grande Fratello Vip 2018 : la verità di LORY DEL Santo nuova gieffina della Casa più spiata d’Italia : Lory Del Santo è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Ieri sera accolta in studio dai conduttori del reality Ilary Blasi e Alfonso Signorini, ha raccontato la sua verità affermando che “il dolore me lo porto dentro, è impensabile che possa accantonarlo, ma devo ripartire da qualcosa”. Vuole provarci entrando nel reality targato Endemol, che ha sempre visto, che le è sempre piaciuto e che ha delle dinamiche che ...

LORY DEL Santo al Grande Fratello Vip/ Balestri “Il reality serve al cazzeggio - con lei penso al figlio morto” : Lory Del Santo è entrata come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la morte del figlio Loren la showgirl ha deciso di partecipare al reality per riprendere in mano la vita(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 10:40:00 GMT)