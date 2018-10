Lombardia | la Lega divisa viene sconfitta sulla caccia

Caccia - WWF : il Consiglio Regionale della Lombardia boccia “due provvedimenti terribili” - “ha vinto la legalità ambientale” : “Qualche minuto fa il Consiglio Regionale della Lombardia, con una maggioranza decisa e schiacciante, ha bocciato i due progetti di legge che autorizzavano la Caccia in deroga a fringuelli e peppole, e la cattura dei richiami vivi: due provvedimenti terribili – spiega in una nota il WWF Italia – frutto dell’estremismo venatorio, che condannavano più di 350.000 piccoli uccelli alla morte, e 20.000 a una vita di stenti dentro ...

Lombardia : Anelli (Lega) - Giunta ha preso a cuore richieste cacciatori : Milano, 25 set. (AdnKronos) - "Regione Lombardia dimostra di avere preso a cuore le richieste dei cacciatori, prorogando di due giornate settimanali, tra il primo ottobre ed il 29 novembre, il prelievo venatorio". Lo afferma il capogruppo del Carroccio al Pirellone Roberto Anelli, commentando il dec

Sanità - Iss sulle polmoniti in Lombardia : “Escluso legame con la rete idrica - indagini a tappeto” : Prosegue con indagini a tappeto l’inchiesta epidemiologica e microbiologica sui casi di polmonite registrati in numerosi comuni delle Provincie di Brescia e di Mantova da inizio settembre. A fare il punto è l’Istituto superiore di Sanità, in un report pubblicato online sul portale ‘Epicentro’, in cui si precisa che “dopo aver controllato la rete di distribuzione dell’acqua potabile è stata esclusa la ...

Lombardia - il ‘filtro antitangenti’ per gli appalti sanitari non basta. Bisogna educare alla legalità : Il 2 agosto scorso la Regione Lombardia ha deliberato sulle “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018” e in particolare sulla possibilità dei medici di aggirare le gare d’appalto “suggerendo” ciò che è meglio comprare come strumentario sanitario. È stata la risposta al patteggiamento di noti ortopedici di Milano di metà luglio proprio su questi argomenti. Ultima di molte inchieste ...

Islam : Consiglio Lombardia approva mozione su chiusura centri illegali (2) : (AdnKronos) - “Molti di questi centri vivono nella più totale illegalità, creando tra l'altro problemi di convivenza e disagi sociali ai cittadini. Per questo abbiamo chiesto anche l'avvio di un percorso che porti all'elaborazione di una procedura di controllo di ciò che viene insegnato in questi ce

Islam : Consiglio Lombardia approva mozione su chiusura centri illegali : Milano, 11 set. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha dato il via libera alla mozione sui centri Islamici illegali nella regione presentata dai consiglieri regionali della Lega, Andrea Monti e Massimiliano Bastoni. Il documento, che nella sua versione finale ha recepito anche alcun

In Lombardia tra i 10 e i 15 parlamentari e consiglieri regionali pronti a passare da FI alla Lega : Finora, il 'travaso' di eletti dalle file di Forza Italia a quelle della Lega non c'è stato. Singoli passaggi sì, ma non certo una frana. Le prossime settimane saranno decisive per capire se davvero ...

Salvini pronto a cambiare nome alla Lega. In Lombardia prove di fuga da Forza Italia : Lega Nazionale suona bene? Al momento, è il nome più gettonato per la «nuova» Lega, partito unico, o almeno egemone, di tutto il centrodestra. Anche Lega Italia piace, molto sovranista, ma purtroppo già scelto per il suo partitino da Carlo Taormina prima della svolta grillina. Per un mazziniano Lega dei popoli, che richiama la Lega delle Leghe anti...

Lombardia : Legambiente - laghi a secco - cambiare coltivazioni : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Il lago di Como è 30 centimetri sotto lo zero idrometrico, vicino al minimo storico per il periodo, il lago d'Idro è "a secco" e il lago d'Iseo può contare sul 15% di riserve idriche. Questa la situazione di alcuni laghi della Lombardia indicata da Legambiente Lombardia

Smog - Legambiente : “L’allarme ozono in Lombardia non è inatteso” : Caldo torrido e ozono alle stelle anche in Lombardia. Da Cremona a Bergamo, da Saronno a Monza, da Cantù a Brescia, negli ultimi giorni le centraline Arpa in molti luoghi hanno registrato livelli medi di concentrazione di ozono da allarme. Lo denuncia Legambiente ricordando che “le ondate di calore possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ammalati, quando le temperature diurne superano i 35° C e quelle ...

Caldo - Legambiente Lombardia : concentrazioni di ozono sopra i limiti : Caldo torrido e ozono alle stelle in Lombardia. Da Cremona a Bergamo, da Saronno a Monza, da Cantù a Brescia, negli ultimi giorni le centraline Arpa in molti luoghi hanno registrato livelli medi di concentrazione di ozono da allarme. E a farne le spese sono i cittadini: le ondate di calore possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ammalati, quando le temperature diurne superano i 35 C e quelle notturne non ...

Lombardia : Lega - un mln per manutenzione straordinaria enti parco : Milano, 30 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi un emendamento del gruppo Lega che prevede un milione di euro per l’anno 2018 per interventi di manutenzione straordinaria negli enti parco. ‘Si tratta – spiega Riccardo Pase, presidente della commissione Ambiente e Protezione Civile – di una somma stanziata a favore degli enti parco per tutti quegli interventi, anche di ...

Milano : Legambiente - in Lombardia più grandi traffici illeciti di rifiuti : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Plaudiamo all'ottimo lavoro di magistratura e forze dell’ordine. In Lombardia l’attenzione deve continuare a rimanere altissima. L’operazione di questa mattina è intervenuta per sradicare e portare alla luce una delle più vaste e articolate attività criminose in materi