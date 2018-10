Lombardia | Consiglio apre con ricordo ex consigliere Pippo Torri 2

Lombardia : Consiglio apre con ricordo ex consigliere Pippo Torri : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia, presieduto da Alessandro Fermi, ha aperto i lavori odierni con un minuto di silenzio in ricordo dell’ex consigliere regionale Pippo Torri, scomparso domenica scorsa lasciando i figli Andrea e Maria Chiara. Giuseppe Carlo Torri, per

Caccia - WWF : il Consiglio Regionale della Lombardia boccia “due provvedimenti terribili” - “ha vinto la legalità ambientale” : “Qualche minuto fa il Consiglio Regionale della Lombardia, con una maggioranza decisa e schiacciante, ha bocciato i due progetti di legge che autorizzavano la Caccia in deroga a fringuelli e peppole, e la cattura dei richiami vivi: due provvedimenti terribili – spiega in una nota il WWF Italia – frutto dell’estremismo venatorio, che condannavano più di 350.000 piccoli uccelli alla morte, e 20.000 a una vita di stenti dentro ...

Lombardia : domani in Consiglio regionale premiazione atleti paralimpici (2) : (AdnKronos) - Nell’occasione Fermi premierà cinque atleti comaschi: Pietro De Maria, neopapà e vincitore dei campionati europei paralimpici di sci nautico sulle acque francesi di Roquebrune Sur Argens, Paolo Zaffaroni, di Beregazzo con Figliaro affetto da sindrome down e premiato con 11 medaglie ai

Lombardia : domani in Consiglio regionale premiazione atleti paralimpici : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Saranno premiati domani martedì 2 ottobre nell’aula del Consiglio regionale della Lombardia gli atleti lombardi paralimpici protagonisti quest’estate nei principali appuntamenti sportivi internazionali. La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 12.15 durante la pausa

Lombardia : martedì in Consiglio Regione provvedimenti su caccia (2) : (AdnKronos) - L’altro progetto di legge si propone di consentire ai cacciatori durante la stagione venatoria l’utilizzo di richiami vivi catturati e inanellati dagli Uffici Territoriali Regionali, provenienti da impianti autorizzati e utilizzabili per la sola caccia da appostamento. Complessivamente

Lombardia : martedì in Consiglio Regione provvedimenti su caccia : Milano, 28 set. (AdnKronos) - La seduta del Consiglio regionale della Lombardia di martedì prossimo, convocata dal presidente Alessandro Fermi, sarà dedicata ai provvedimenti sulla caccia. Due i progetti di legge all’ordine del giorno, dei quali è relatore Floriano Massardi (Lega). Il primo intende

Lombardia : a ottobre confronto con Consiglio Fvg su autonomia : Milano, 25 set. (AdnKronos) - Il 18 e 19 ottobre prossimi i Consigli regionali di Lombardia e Friuli Venezia Giulia avvieranno un confronto sul tema dell’autonomia e nel percorso intrapreso dalla Lombardia con il governo nazionale, il modello friulano sarà un riferimento importante in particolare su

Lombardia : a ottobre confronto con Consiglio Fvg su autonomia (2) : (AdnKronos) - "Valuteremo la possibilità di dare vita a un tavolo che, a partire dalle regioni del Nord, coinvolga tutti i Consigli regionali italiani interessati al tema dell’autonomia –sottolinea Fermi-. La richiesta avanzata recentemente anche dalle Regioni Piemonte, Umbria, Toscana e Marche per

Odg Lombardia : Consiglio disciplina avvia istruttoria su Casalino :

Foibe : Consiglio regionale Lombardia pubblica concorso scolastico : Milano, 21 set. (AdnKronos) - E’ stato pubblicato sul Bollettino di Regione Lombardia e su www.Consiglio.regione.Lombardia.it il bando di concorso, destinato alle scuole di primo e secondo grado, sulla vicenda delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano. Quest'anno il tema è: "Gli altri itali

Lombardia : in Consiglio Regione manutenzione ponti e autostrada Val Trompia (2) : (AdnKronos) - Tra i temi toccati la situazione del ponte di Civate, i cui lavori verranno presto appaltati, il ponte di Ostiglia e la manutenzione del ponte della Becca e le strategie di pianificazione che la società prevede per la Lombardia. Durante l’incontro, sono intervenuti il Presidente della

Lombardia : in Consiglio Regione manutenzione ponti e autostrada Val Trompia : Milano, 20 set. (AdnKronos) - La situazione della manutenzione dei ponti in Lombardia e l'autostrada della Val Trompia. Sono i temi affrontati dalla commissione Territorio del Consiglio regionale della Lombardia. In particolare continua il monitoraggio da parte di Anas sui ponti e le gallerie della

Smog Lombardia : ok del Consiglio al tavolo per la deroga al diesel : Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con voto segreto una mozione della Lega che impegna la giunta a sviluppare “tempestivamente”, nell’ambito dell’attuazione dell’aggiornamento del Pria, la possibilità di introdurre “modalità idonee su scala regionale ad individuare i veicoli a bassa percorrenza a cui applicare le esclusioni dalle limitazioni della circolazione” – previste dal primo ...

Lombardia : Consiglio approva mozioni quote latte e ponte sull’Adda (2) : (AdnKronos) - Nel corso della discussione sono intervenuti i consiglieri regionali Federico Lena (Lega), Matteo Piloni (Pd), Ruggero Invernizzi (Forza Italia) e Andrea Fiasconaro (M5S), oltre all’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi. Il Partito Democratico e Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) hanno