Lo spread vola a oltre 295 punti

BTP-Chiudono in netto calo - spread vola oltre 280 pb su timori NaDef : ** Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, oggi a Lussemburgo per partecipare all'Eurogruppo, ha anticipato il rientro a Roma per lavorare alla NaDef rinunciando all'Ecofin di domani dove verrà ...

Def : Piazza Affari sprofonda - lo spread vola sopra 280 : L'accordo sul deficit al 2,4% affronta il primo test dei mercati finanziari. Avvio subito in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, male Piazza Affari. Moscovici: "Possibili sanzioni per l'Italia". Confindustria: "Debito? Sì, ma serve la crescita"

Prima scossa. Lo spread corre (ma non vola) - Piazza Affari apre in deciso ribasso. : La Prima scossa arriva subito. spread in netto rialzo, Borsa in forte calo, banche e assicurazioni subito pesanti. Lo spread tra Btp-Bund schizza a 261 punti nei primissimi scambi, dopo che ieri aveva chiuso a 237 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,11%. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi è l'osservato speciale per testare la reazione dei mercati all'indomani della manovra del Governo Conte che fissa il ...

Manovra - spread Btp-Bund vola a 258 punti base. Rendimento dei titoli di Stato oltre il 3% : Lo spread apre 238 punti base, in linea con la chiusura registrata ieri, ma dopo i primi scambi schizza a quota 258. All’indomani dell’approvazione, da parte del Cdm, della nota di aggiornamento al Def, che estende al 2,4% il rapporto deficit-Pil, il differenziale tra Btp e Bund tedeschi sale a 258 punti base, con un Rendimento al 3,074%. L'articolo Manovra, spread Btp-Bund vola a 258 punti base. Rendimento dei titoli di Stato oltre il 3% ...

Manovra - Lega : 'Se Tria non è d'accordo lo cambiamo'. E lo spread vola : Parlando della Manovra ad Agorà, su Rai Tre, il deputato ha dichiarato: 'Se Tria non è più nel progetto, troveremo un altro Ministro dell'Economia'. Parole, queste, che alimentano le già elevate ...

Draghi e Salvini - volano schiaffi La Bce usa lo spread per attaccarci : Sembra il vestito buono per ogni occasione, quello da mettere addosso alle finanze del Paese quando si tratta di castigare un Governo (legittimamente eletto), per aderire ai desiderata della più opaca finanza. Il Governatore della BCE Mario Draghi fa il verso all’esecutivo italiano Segui su affaritaliani.it

Mercati volatili - spread in altalena : ecco l'inizio di un autunno di passione : Non si preannuncia per nulla facile questo inizio di autunno per il mondo della finanza. La guerra dei dazi che non si riesce a sedare, le tensioni internazionali, la questione dei migranti che

Mercati volatili - spread in altalena : ecco l'inizio di un autunno di passione : Questa, infatti, sarà la data entro la quale il Governo dovrà presentare la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza , DEF ,. Il 15 ottobre , la Manovra a arriverà sul tavolo ...