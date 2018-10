Lo spread parte forte sui dissidi fra Roma e Bruxelles

huffingtonpost

: @FuffaForte @AntonelloAng Infatti quella va riportata com'era, specialmente nella parte in cui la modifica è stata… - borghi_claudio : @FuffaForte @AntonelloAng Infatti quella va riportata com'era, specialmente nella parte in cui la modifica è stata… - renatobrunetta : #ManovraDelPopolo? Con il 2,4% di rapporto #deficit/Pil temo che domani, all’apertura dei mercati finanziari, ci po… - Dagherrotipo1 : Il Cambiamento !!! -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Lotra BTp e Bund tedesco a dieci anni apre in netto rialzo a 295 punti con un rendimento al 3,38%. Ieri il differenziale tra i due titoli aveva aperto a 272 punti e chiuso a 282 punti.A pesare è lo scontro frasul def e la prossima legge di bilancio. Il quadro di stime macroeconomiche non vede ancora la luce, in ritardo sui tempi, ma il vice premier M5S Luigi Di Maio assicura ai microfoni di Rtl che "lo stiamo mettendo a punto per mandarlo domani alle Camere". Sui contenuti, Di Maio assicura che "sul deficit/Pil al 2,4% fino al 2021 non arretriamo di un millimetro e se ce ne sarà bisogno spiegheremo la manovra sulle piazze". Di Maio ha spiegato che le misure della manovra faranno crescere l'economia e il debito sarà ripagato. Dall'Eurogruppo di ieri è emerso l'isolamento del Governo italiano rispetto ai partner europei, che chiedono ...