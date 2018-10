Liverpool | Alisson torna in Italia per sfidare il Napoli | ' Ho pianto quando ho lasciato

L’Uomo del Giorno : Alisson Becker - forte portiere del Liverpool ceduto in estate dalla Roma : Alisson Becker è nato a Novo Hamburgo, il 2 ottobre 1992, è un calciatore brasiliano, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. È un portiere che abbina la fisicità e l’agilità, la tecnica nella copertura della porta e l’ottimo istinto a una grande reattività, nonostante l’elevata statura. È bravo anche nelle uscite con i piedi fuori area, per tamponare azioni avversarie in campo aperto. Ricorda Júlio César ...

Chelsea-Liverpool - sfida tra Kepa e Alisson : i due portieri più costosi di sempre : Chelsea-Liverpool, pronti per il secondo round. Dopo la vittoria di Sarri nel terzo turno di Coppa di Lega, le due squadre si ritrovano l'una contro l'altra. Lo faranno oggi, con calcio d'inizio ...

Premier League - il Liverpool stende il Leicester : la papera di Alisson però è clamorosa [VIDEO] : Quarto successo consecutivo del Liverpool in campionato, i reds nel finale però rischiano dopo il clamoroso errore di Alisson Il Liverpool continua il suo cammino vincente in Premier League, inanellando il quarto successo consecutivo nella trasferta col Leicester vinta 2-1. La squadra di Jurgen Klopp passa in vantaggio al 10′ con Sadio Mane, allo scadere il raddoppio di Roberto Firmino, nella ripresa accorciano le distanze i padroni ...

Alisson - l'errore durante Leicester-Liverpool. FOTO : Imbattuto nelle prime tre giornate di Premier, il portiere brasiliano subisce la prima rete regalandola al Leicester... con i suoi stessi piedi. Così, dopo tanti dribbling avventurosi andati a buon ...

Leicester-Liverpool : Manè e Firmino regalano la vetta a Klopp. Che papera Alisson! : ROMA - Continua a punteggio pieno la cavalcata del Liverpool, che dopo aver battuto il Leicester vola a 12 punti staccando momentaneamente in vetta Tottenham, Chelsea e Watford. Quarta vittoria ...

Il Liverpool fa paura - successo contro il Leicester ed incredibile errore del portiere Alisson [VIDEO] : Il Liverpool non si ferma più ed in Premier League continua a regalare spettacolo, successo in trasferta contro il Leicester, quarta vittoria consecutiva e primo posto in classifica in attesa delle altre partite. La partita si mette subito in discesa per la squadra di Klopp che trova il doppio vantaggio prima con Mane e dopo con Firmino poco prima della fine del primo tempo. L’ex Roma Alisson decide di riaprire la partita, clamorose ...

Liverpool – Alisson acquistato a cauda degli errori di Karius? Klopp difende il suo portiere dalla ‘cattiveria’ dei tifosi! : Juergen Klopp difende le scelte del Liverpool, l’allenatore del club inglese nega che l’acquisto di Alisson dalla Roma sia dovuto al flop di Karius in Champions League L’allenatore del Liverpool Juergen Klopp ha insistito sul fatto che l’acquisto del portiere brasiliano Alisson dalla Roma non è correlato agli errori commessi dal portiere Loris Karius nella finale di Champions League a Kiev. “La gente può ...

Alisson - al Liverpool allenamenti in stile rugby. Klopp : 'Utili per adattarsi al calcio inglese' : L'etichetta di portiere più pagato al mondo gli è durata solo poche settimane, ma la voglia di migliorarsi e farsi trovare pronti è rimasta intatta. Alisson Becker ha recentemente fatto il suo debutto in Premier League, chiudendo la prima ...

Liverpool - Alisson : 'La Roma resterà sempre nel mio cuore' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Al termine dell'amichevole tra Liverpool e Napoli di ieri, conclusasi 5-0 per la squadra di Klopp , ha parlato l'ex portiere giallorosso, Alisson , ai microfoni di Sky Sport. Così ha commentato il suo addio alla Capitale: 'resterà sempre nel mio cuore, ho vissuto grandi cose lì. Ora sono al Liverpool e, come fatto a Roma, darò tutto e farò il mio meglio per la ...

Premier League 2018-19 : City favorito - Liverpool più forte con Alisson - Sarri al Chelsea : Parte venerdì 10 agosto con la sfida tra Manchester United e Leicester la Premier League 2018-19. Il campionato inglese, anche quest'anno è pronto a regalarci delle sfide appassionanti. Si riparte con il City di Guardiola nuovamente favorito dai pronostici per la vittoria finale. Del resto, i Citizens hanno dimostrato nella passata stagione di avere nettamente una marcia in più rispetto alle rivali. Chi lottera' per il titolo Il Manchester City, ...

Liverpool - Klopp annuncia : 'Alisson? Può debuttare contro il Napoli - non dobbiamo perdere tempo' : La stagione inizia tra una decina di giorni ed ogni calciatore al mondo ha bisogno di allenamento e di adattamento ai suoi compagni. Abbiamo due partite da giocare prima della stagione, Alisson è ...

Calciomercato Roma - Alisson al Liverpool : E’l’acquisto più discusso delle ultime ore, la Roma dopo la cessione di Nainggolan, cede un’altro pezzo pregiato per la cifra record di 72 milioni, Alisson volerà a Liverpool. Il numero 1 è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool, che ha versato una cifra faraonica battendo tutti i record per i trasferimenti dei portieri, infatti mai nessuna società aveva speso cosi tanto per un numero 1. Dopo i tweet ufficiali di ...

Alisson si presenta al Liverpool : “colpito dall’atmosfera di Anfield” : Alisson è ufficialmente il nuovo portiere del Liverpool, le sue prime parole da calciatore dei Reds faranno impazzire i tifosi “Sono davvero felice, per me indossare una maglia così prestigiosa è un sogno che diventa realtà. È un grande passo per la mia carriera, far parte di un club così vincente e ambizioso. Darò tutto me stesso. Giocando contro di loro l’anno scorso in Champions ho provato l’atmosfera di Anfield Road e ...