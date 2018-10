L’Italia ha scelto la politica del braccio di  ferro con Bruxelles

«Dogman» è il film scelto dal L’Italia per la corsa agli Oscar 2019 : Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Nessuna sopresa: è Dogman di Matteo Garrone il film scelto dall’Italia per partecipare alla corsa degli Oscar 2019 . La pellicola ...

Qualificazioni Mondiali FIBA 2019 – Sacchetti ha scelto : ecco i convocati delL’Italia per la sfida con la Polonia : Coach Sacchetti ha sciolto ogni dubbio: rivelati i convocati dell’Italia per la sfida contro la Polonia, la prima gara della seconda fase delle Qualificazioni per i Mondiali FIBA 2019 A 24 ore dalla palla a due, il CT Meo Sacchetti ha diramato la lista dei dodici giocatori che affronteranno la Polonia al PalaDozza di Bologna per la prima gara della seconda fase di FIBA World Cup 2019 Qualifiers (14 settembre, ore 20:15. Diretta su ...