L’Italia ha scelto la politica del braccio di ferro con Bruxelles : Annunciando che il deficit delL’Italia raggiungerà il 2,4 per cento del pil, la coalizione al governo ha ignorato le attese dei mercati e della Commissione europea. Ma è una manovra pericolosa. Leggi

L'elicottero Italiano scelto dall'esercito Usa per sostituire quelli impiegati in Vietnam : Vola in Borsa il titolo Leonardo dopo la maxicommessa da 2,4 miliardi di dollari ottenuta negli Usa in collaborazione con Boeing e annunciata nella notte. Le azioni del gruppo guidato da Alessandro ...

Dogman è il film scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar 2019 : Il film prende solo ispirazione dal fatto di cronaca, per poi raccontare una storia nuova, con nomi di fantasia e una ricostruzione romanzata della vicenda a opera del regista. In questo articolo ...

«Dogman» è il film scelto dall’Italia per la corsa agli Oscar 2019 : Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Matteo Garrone e «Dogman» a Cannes 2018Nessuna sopresa: è Dogman di Matteo Garrone il film scelto dall’Italia per partecipare alla corsa degli Oscar 2019. La pellicola ...

L'Italia ha scelto - agli Oscar per il miglior film straniero ci sarà 'Dogman' di Matteo Garrone : sarà Dogman di Matteo Garrone a rappresentare L'Italia agli Oscar nella categoria miglior lungometraggio in lingua straniera. Le nomination saranno annunciate a Los Angeles il 22 gennaio, la cerimonia ...

Giorgio Vacchiano - l'Italiano scelto da Nature tra gli scienziati emergenti : «Ho rifiutato offerte dall'estero» Silvia Marchesan - l'altra ... : ... scelti da Nature analizzando il database di tutte le riviste scientifiche che fanno capo alla testata perché «stanno lasciando il segno nella scienza», «Il mondo ai loro piedi» si intitola ...

NCAA - Niccolò Mannion ha scelto la sua destinazione : il futuro del basket Italiano giocherà ad Arizona : Niccolò Mannion ha deciso di proseguire la sua carriera americana ad Arizona, dove tenterà l’assalto al titolo NCAA Su Niccolò Mannion il movimento cestistico italiano ripone grandi speranze. Il giovane cestista ha già esordito in Nazionale in Olanda ed ora si appresta a vivere la sua prima annata in NCAA. Durante questa estate Mannion ha dovuto prendere una decisione importante, vale a dire scegliere l’università che meglio ...

Qualificazioni Mondiali FIBA 2019 – Sacchetti ha scelto : ecco i convocati dell’Italia per la sfida con la Polonia : Coach Sacchetti ha sciolto ogni dubbio: rivelati i convocati dell’Italia per la sfida contro la Polonia, la prima gara della seconda fase delle Qualificazioni per i Mondiali FIBA 2019 A 24 ore dalla palla a due, il CT Meo Sacchetti ha diramato la lista dei dodici giocatori che affronteranno la Polonia al PalaDozza di Bologna per la prima gara della seconda fase di FIBA World Cup 2019 Qualifiers (14 settembre, ore 20:15. Diretta su ...

Salvini : pm non eletti indagano un ministro scelto da Italiani : Roma, 7 set., askanews, - 'Sicuramente Matteo Renzi, la Boldrini, Chef Rubio, Saviano, quei fenomeni, quello del festival di Venezia, la Mannoia staranno dicendo 'finalmente lo beccano questo ...

"Volevo fare il dottorato in Italia - ma i vincitori c'erano già. A Toronto sono stato scelto per merito" : La sua prima scelta era l'Italia: voleva rimanere a studiare nel Bel Paese, tentando la strada del dottorato. Ma poi il sogno è stato infranto: si vociferava che i posti fossero tutti già assegnati. Così ha ripiegato sull'estero, dove è stato selezionato - finalmente - per merito. Filippo Sposini, come racconta il Fatto Quotidiano, è ora dottorando in Filosofia della Scienza all'università di Toronto, la ...

“Fare il dottorato in Italia? I vincitori c’erano già. A Toronto sono stato scelto solo per merito” : “Ce l’ho messa tutta per restare in Italia, ma il nostro sistema accademico è troppo chiuso”. Filippo Sposini, dottorando in Filosofia della Scienza presso l’Università di Toronto, non riesce a nascondere un velo di amarezza. Originario della provincia di Perugia, dopo la maturità si è trasferito nel nord-est per frequentare la facoltà di Psicologia. Ma dopo aver portato a termine la magistrale si è trovato davanti a una porta troppo ...

Mondiali Pallavolo – Nazionale Italiana : Blengini ha scelto i 14 atleti per la rassegna iridata : Nazionale Maschile: scelti i 14 atleti per i Campionati del Mondo 2018 in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre Padova. Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Maschili in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre 2018. Dopo sei settimane di lavoro il CT tricolore ha dunque scelto di affidarsi ai seguenti ...

Calciomercato - Borriello a Ibiza : 'Scelto il progetto - non i soldi. Ho fatto la storia in Italia - ora la farò qui' : ... ora voglio farla in Spagna" Borriello ha poi continuato spiegando il progetto del club: "La società vuole diventare un veicolo in più per lanciare il marchio dell'isola nel mondo - ha proseguito - ...