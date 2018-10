L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei propri problemi

Nuoto - Olimpiadi Giovanli Buenos Aires 2018 : le speranze di medaglia delL’Italia. Thomas Ceccon e Federico Burdisso possibili protagonisti : Manca sempre meno all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili che si terranno dal 10 al 16 ottobre a Buenos Aires (Argentina) e l’Italia del Nuoto, dopo i trionfi negli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), vorrà mettersi in evidenza anche in questa particolare competizione. I giovani nuotatori che prenderanno parte alla settimana di gare sudamericana saranno Federico Burdisso (Tiro a Volo), Johannes Calloni (AssoNuoto Caserta), ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : L’Italia cala il tris contro Cuba. Mazzanti sperimenta il doppio opposto : Tutto facile per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre hanno festeggiato la terza vittoria consecutiva superando con un netto 3-0 Cuba, nobile decaduta di questo sport e lontanissima parente dalla squadra che vinse due titoli iridati consecutivi negli anni ’90. I parziali: 25-11, 25-18, 25-20. La Nazionale sale così in vetta alla Pool B a punteggio pieno con 3 vittorie, 9 punti e nessun set ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : L’Italia vuole essere protagonista con un trio da medaglia : Venerdì 6 Ottobre cominceranno a Buenos Aires l’edizione 2018 delle Olimpiadi Giovanili. L’Italia punta ad un piazzamento importante nel medagliere e fondamentale sarà anche il ruolo della Scherma in questa competizione. In pedana scenderanno tre azzurri e tutti avranno come obiettivo quello di conquistare una medaglia, anche del metallo più prezioso. La stella è sicuramente Davide Di Veroli, che sarà anche il portabandiera azzurro ...

Tria isolato - l’attacco di Juncker : «Rigidi con L’Italia o finisce l’euro» : Il leader della Commissione Ue cita la Grecia. Il ministro dell’Economia rientra prima e rassicura: la moneta non rischia

UE Juncker è scontro con L’Italia : “Saremo molto rigidi”. Salvini tuona! : E’ scontro totale tra l’Italia e l’Unione Europea, Juncker contro Salvini “Se l’Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la fine dell’euro. Bisogna essere molto rigidi”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue in un intervento in Germania, citato dai media internazionali, tra cui Le Figaro e il New York Times. “L’Italia si allontana dagli obiettivi di ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : pari delL’Italia femminile con l’Azerbaigian - la squadra open trema col Nepal - ma riesce a vincere dopo sei ore : Giornata dalle emozioni forti per l’Italia alle Olimpiadi Scacchistiche 2018 in corso di svolgimento a Batumi (Georgia). La nazionale femminile ha trovato un pareggio di alto valore con l’Azerbaigian, con equo bilanciamento tra posizioni recuperate e sprecate. Quella maschile, invece, ha corso sul filo del brivido per sei ore, riuscendo a battere il meno quotato Nepal per 2,5-1,5. Partiamo dal 2-2 delle donne contro la formazione ...

Ciclismo - L’Italia preoccupa. Moscon a parte - a Innsbruck la Nazionale più vecchia di sempre : Un’età media di 32,5 anni non può che preoccupare un po’ in vista del futuro. La Nazionale di Ciclismo schierata da Davide Cassani ai Mondiali di Innsbruck su uno dei percorsi più duri degli ultimi venti anni è stata molto probabilmente la più vecchia di sempre. Una squadra carica di esperienza, fondamentale per altimetrie di questo tipo (basti pensare a colui che ha vinto, Alejandro Valverde, che di candeline ad aprile ne ha spente ...

Mondiali volley femminili 2018 – Giornata di riposo per L’Italia - domani si torna in campo contro Cuba : La Nazionale di Mazzanti tornerà in campo domani per affrontare Cuba, formazione al momento ancora a zero punti in classifica Giornata di riposo nella Pool B del Campionato del Mondo femminile 2018, in corso di svolgimento in Giappone (29 settembre – 20 ottobre). Dopo le vittorie contro Bulgaria e Canada le ragazze di Mazzanti hanno a disposizione ventiquattro ore per ricaricare le energie in vista dell’importantissimo trittico ...

Olimpiadi 2026 - ufficiale : “L’Italia si candiderà con Milano e Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la riunione della Giunta. L'articolo Olimpiadi 2026, ufficiale: “L’Italia si candiderà con Milano e Cortina” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Allerta Meteo - Ottobre inizia con un nuovo ciclone sulL’Italia : piogge e temporali in tutto il Paese [MAPPE e DETTAGLI] : 1/23 ...

Volley - ora L’Italia pensa alle Olimpiadi 2020. Qualificazione non scontata senza Juantorena e con poche alternative di banda : L’Italia deve già voltare pagina dopo il quinto posto conquistato ai Mondiali 2018 di Volley maschile, un risultato purtroppo al di sotto delle aspettative anche perché giocavamo in casa e ci si aspettava quantomeno di lottare per le medaglie nel weekend conclusivo del Pala Alpitour di Torino. Gli azzurri hanno subito due sonore lezioni da Serbia e Polonia (nel primo set), uscendo purtroppo nell’amarezza generale ma ora bisogna ...

Supermoto delle Nazioni : L’Italia al secondo posto - la Maglia Azzurra ha sfiorato la vittoria : Supermoto delle Nazioni: ottimo 2° posto per l’Italia La Maglia Azzurra ha sfiorato la vittoria al Supermoto delle Nazioni, andato in scena oggi in Spagna al Circuit de la Ribera. L’Italia ha conteso il successo alla Francia, che ha vinto con un solo punto di vantaggio sugli azzurri. In gara 1 Diego Monticelli è passato al comando al sesto giro, prendendo la posizione del transalpino Laurent Fath, poi però non ha potuto nulla ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 - il sesto turno sorride alL’Italia : open ok con l’Ecuador - donne vincenti con Cuba e ottave in classifica : Alzi la mano chi si sarebbe aspettato di trovare l’Italia femminile all’ottavo – sì, ottavo – posto delle Olimpiadi Scacchistiche 2018. Sta succedendo proprio questo, dopo l’estremamente convincente vittoria contro Cuba, che è squadra dello stesso livello di quella italiana. Il bilancio delle azzurre, con Carlos Garcia Palermo capitano non giocatore, è al momento di cinque vittorie e una sola sconfitta. Così come ...