L’ Italia candida Milano-Cortina : sfida olimpica da due miliardi : Novanta giorni o poco più per mettere nero su bianco nel dossier da presentare al Cio a gennaio, quali sono le infrastrutture da costruire per Milano-Cortina Olimpiadi 2026 e dove trovare le coperture finanziarie. I lavori più importanti sono a carico del capoluogo lombardo. Primo tra tutti il villaggio olimpico da costruire nell’ex scalo ferroviar...

Olimpiadi invernali 2026 - l’ Italia candida Milano e Cortina : (Foto: AFP/Getty Images) Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) ha ufficializzato la candida tura coordinata di Milano e Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi invernali 2026 . Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha scritto al Comitato olimpico internazionale (Cio), che dovrà scegliere chi ospiterà i Giochi, garantendo l’appoggio governativo. Il Consiglio dei ministri ha infatti avallato la candida tura italiana durante il consesso di ...

