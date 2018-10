L’Italia candida Milano-Cortina | sfida olimpica da due miliardi 

Olimpiadi invernali 2026 - L’Italia candida Milano e Cortina : (Foto: AFP/Getty Images) Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) ha ufficializzato la candidatura coordinata di Milano e Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi invernali 2026. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha scritto al Comitato olimpico internazionale (Cio), che dovrà scegliere chi ospiterà i Giochi, garantendo l’appoggio governativo. Il Consiglio dei ministri ha infatti avallato la candidatura italiana durante il consesso di ...

Oscar - “Dogman” di Garrone è il candidato delL’Italia : “Dogman” di Matteo Garrone è il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar. La commissione della Anica, riunitasi questa mattina, ha preferito la pellicola con Marcello Fonte ad altri 20 titoli, tra cui “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek e “The Place” di Paolo Genovese....

Oscar 2019 - il candidato per L’Italia è Dogman di Matteo Garrone : Dopo il trionfo di Cannes e altri premi Dogman di Matteo Garrone è il film designato per rappresentare l’Italia alla selezione del Premio Oscar per il miglior film in lingua straniera alla 91esima edizione degli Academy Awards. A sceglierlo è stata la commissione di selezione per il film italiano da candidare all’Oscar istituita dall’Anica lo scorso giugno, su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio ...

Berlusconi candidato alle Europee : “Me lo chiedono tutti - per salvare L’Italia bisogna fare sul serio” : Silvio Berlusconi annuncia da Fiuggi la sua possibile candidatura alle elezioni Europee del 2019. "E' ciò che mi chiedono tutti. Se dobbiamo salvare l'Italia, bisogna cominciare a fare le cose sul serio. Siamo sicuri che l’Italia migliore vincerà ancora".Continua a leggere

Olimpiadi Invernali 2026 - L’Italia punta sulla candidatura Milano-Cortina : presentato il progetto al CIO - le possibili sedi di gara : La candidatura congiunta Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è stata presentata ufficialmente al CIO dopo che Torino si è chiamata fuori dal progetto. Ieri l’Italia ha superato un test importante a Losanna e siamo ancora in corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi riservata agli sport della neve e del ghiaccio ma sicuramente abbiamo perso un po’ di credibilità a livello internazionale dopo ...

Olimpiadi 2026 – Che caos! Giorgetti boccia la candidatura delL’Italia - ma Zaia e Fontana non ci stanno : Zaia e Fontana chiedono una tregua: basta polemiche sulla candidatura dell’Italia per ospitare le Olimpiadi 2026 ”Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardia, per cui andremo avanti con le Olimpiadi del ...

Olimpiadi 2026 – Giorgetti boccia la proposta del Coni : “la candidatura delL’Italia è morta! Nessun sostegno dal governo” : Il sottosegretario Giorgetti boccia la candidatura dell’Italia ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026 “Non ritengo, e quindi il governo non ritiene, che una candidatura così come è formulata e con questi presupposti possa avere ulteriore corso. Ho già comunicato al Coni, che domani dovrà andare a Losanna a depositare una sorta di pre-dossier, che questo tipo di proposta non ha il sostegno del governo e come tale è morta ...

Olimpiadi Invernali - Sapporo ritira la candidatura per i Giochi del 2026 : una sfidante in meno per L’Italia : La città giapponese ha deciso di ritirare la propria candidatura a causa dei gravi danni subiti dopo il recente terremoto Sapporo rinuncia alla candidatura per le Olimpiadi Invernali del 2026. La decisione, ufficializzata oggi dal Cio dopo un incontro a Losanna con i rappresentanti del Comitato olimpico giapponese e della città di Sapporo, è stata presa a causa dei gravi danni causati dal recente terremoto che ha provocato la morte di 41 ...

Olimpiadi 2026 - Giancarlo Giorgetti : “Questa è una candidatura delL’Italia - non di una singola città” : Nel mare magnum della lunga querelle legata alla candidatura italiana per le Olimpiadi 2026 si sono inserite poco fa le dichiarazioni del sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, che oggi ha incontrato i rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti nell’operazione che unisce Milano, Torino e Cortina. L’esponente della Lega ha parlato così: “Rispetto a uno standard consueto per la prima volta vogliamo ...