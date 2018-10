L’ira di Dibba sui giornali : "Sicari dell’informazione". E Mulé replica : "Benito Di Battista.." : "Questo governo non cederà mai perché la partita è decisiva e non solo in Italia. Qua possiamo dimostrare che esistono altre ricette oltre a quelle formulate dal Fondo Monetario Internazionale o da Cottarelli, suo seguace ormai star di Fazio e del suo "Che tempo che fa...ai Parioli". Alessandro Di Battista continua a fare politica, quella a 5 Stelle, dal Sud America. Non c"è fuso che tenga: su Facebook l"esponente di spicco del Movimento 5 ...