Lionel Messi rischiò di lasciare il Barcellona

Calcio : Lionel Messi dice no alle amichevoli con la maglia dell’Argentina. Un possibile addio in vista? : Lionel Messi e l’Argentina: una storia che non è mai decollata. Nonostante le 65 reti messe a segno con la maglia dell’Albiceleste, l’ennesima uscita di scena della sua selezione ai Mondiali 2018 in Russia (agli ottavi di finale contro la Francia) ha portato l’asso del Barcellona a prendersi una pausa di riflessione. Non certo una novità, visto quanto accadde all’indomani della sconfitta ai calci di rigore nella ...