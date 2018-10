Linetty e Defrel firmano la rimonta della Samp

Sampdoria-Spal 2-1 - Linetty : “Gol difficile ma cross di Defrel perfetto” : Sampdoria-Spal 2-1 – Se la Sampdoria è solo barcollata e non crollata, molto è grazie a Karol Linetty. Il centrocampista polacco ha infatti segnato il gol del pareggio appena 4 minuti dopo la rete del vantaggio Spal firmato Paloschi. Un pari che ha dato nuova linfa e molta fiducia nei propri mezzi agli uomini di […] L'articolo Sampdoria-Spal 2-1, Linetty: “Gol difficile ma cross di Defrel perfetto” proviene da Serie A ...

La Sampdoria batte la Spal in rimonta : 2-1 siglato Linetty-Defrel : La Sampdoria di Marco Giampaolo vince il Monday night della settima giornata di Serie A, mandando ko per 2-1, in rimonta, la Spal di Leonardo Semplici. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno dato vita ad una sfida combattuta e con diverse occasioni da rete: quanto fatto vedere in campo, però, rispecchia in pieno il risultato finale e i tre punti sono di fatto meritati per i padroni di casa che hanno avuto più chance per colpire. ...

Serie A - Sampdoria-SPAL 2-1 : vittoria in rimonta dei blucerchiati con le reti di Linetty e Defrel : La Sampdoria batte 2-1 la SPAL nel posticipo della settima giornata della Serie A. I blucerchiati, dopo aver subito il gol di Paloschi in apertura, riescono a ribaltare il risultato con le reti di Linetty e Defrel e tornare al successo dopo tre partite. Sampdoria che sale così a quota 11 punti in classifica, mentre la SPAL rimane ferma a 9, subendo la terza sconfitta consecutiva. Meglio i padroni di casa in avvio di partita, con l’occasione per ...

