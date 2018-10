Liam Payne ha annunciato l’uscita dell’inedito “Polaroid” ft Jonas Blue e Lennon Stella

Liam Payne in trattative per un ruolo in 'West Side Story' - il nuovo film di Steven Spielberg : Quando Hollywood bussa alla porta, si corre a rispondere, vero Liam Payne ? Il cantante di " First Time " potrebbe presto debuttare nel mondo del cinema . via GIPHY The Sun riporta che, l'ex 1D sarebbe in trattative per un ruolo nel remake di Steven Spielberg del famoso musical West Side Story . Una misteriosa fonte ha infatti ...

Liam Payne in un mare di lucine colorate nel video di “First Time” ft. French Montata : Occhi a cuore mode on The post Liam Payne in un mare di lucine colorate nel video di “First Time” ft. French Montata appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne : la ex Danielle Peazer riaccende i gossip sul ritorno di fiamma : Ha confermato la fine della relazione con il fidanzato The post Liam Payne: la ex Danielle Peazer riaccende i gossip sul ritorno di fiamma appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne ha pubblicato una foto strappalacrime per i 1000 giorni senza gli One Direction : Ebbene sì, è già passato tutto questo tempo The post Liam Payne ha pubblicato una foto strappalacrime per i 1000 giorni senza gli One Direction appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne : nella playlist delle sue canzoni preferite ci sono anche quelle di Zayn - Harry e Niall : <3 The post Liam Payne: nella playlist delle sue canzoni preferite ci sono anche quelle di Zayn, Harry e Niall appeared first on News Mtv Italia.

La prima volta da solista di Liam Payne con First Time - il suo EP : Finalmente è uscito! The post La prima volta da solista di Liam Payne con First Time, il suo EP appeared First on News Mtv Italia.

First Time è il nuovo EP di Liam Payne dopo lo stop agli One Direction : audio e tracklist : Il nuovo EP di Liam Payne è First Time. La nuova espressione discografica dell'ex One Direction è ora disponibile in tutte le piattaforme di streaming e nei digital stores con quattro canzoni inediti che l'artista ha voluto presentare sui suoi canali social. Ancora da decidere l'uscita del disco ufficiale, che avrebbe ancora bisogno di qualche modifica dopo il rientro in studio di Payne che ha dichiarato di non essere convinto di quanto ...

Liam Payne sta girando un video con Jonas Blue : C'è anche Lennon Stella The post Liam Payne sta girando un video con Jonas Blue appeared first on News Mtv Italia.

First Time di Liam Payne - l’ep d’esordio che posticipa l’album : First Time di Liam Payne è l’ep d’esordio del cantante degli One Direction che verrà rilasciato il prossimo 24 agosto 2018 in tutto il mondo. l’ep conterrà quattro canzoni inedite di Liam Payne e ad aprire la tracklist, già nota, è quella che fornisce il titolo all’intero progetto, First Time. Il brano è stato scritto da Liam in collaborazione con il rapper statunitense French Montana e fa parte dell’ep che anticipa il vero e proprio album ...

Liam Payne rimanda l’uscita del suo disco d’esordio : I pezzi non lo rappresentano più The post Liam Payne rimanda l’uscita del suo disco d’esordio appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne è tornato a sentire la sua ex storica - Danielle Peazer : Liam all'attacco! The post Liam Payne è tornato a sentire la sua ex storica, Danielle Peazer appeared first on News Mtv Italia.

One Direction trionfano ai Teen Choice Awards : da Harry Styles a Louis Tomlinson e Liam Payne tutti i vincitori : Gli One Direction trionfano ai Teen Choice Awards 2018 che si sono tenuti nella notte del 12 agosto. Non come band ma come singoli componenti del gruppo, a portare alto il nome sono stati Harry Styles e Louis Tomlinson, tra i più premiati della serata. Due dei membri degli One Direction trionfano ai Teen Choice Awards: per Harry Styles il premio è nelle categorie Choice Style Icon e Choice Summer Tour; per Louis Tomlinson il premio ritirato è ...

Liam Payne ha passato il weekend in Italia con la modella Cairo Dwek : Gita sul Lago di Como The post Liam Payne ha passato il weekend in Italia con la modella Cairo Dwek appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne : dopo Cheryl - ora starebbe con un’ereditiera 18enne : Lei è Maya Henry The post Liam Payne: dopo Cheryl, ora starebbe con un’ereditiera 18enne appeared first on News Mtv Italia.