Lewandowski con la sexy moglie all’Oktober Fest FOTO ...

Genoa - il sorprendente Piatek si racconta : “non paragonatemi a Lewandowski” : Krysztof Piatek sta stupendo tutti al suo primo anno da calciatore del Genoa, l’impatto con la Serie A è stato eccellente Krysztof Piatek, 23 anni, calciatore del Genoa, è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato. Il calciatore, intervistato da Skysport, ha parlato dell’ottimo impatto col campionato italiano: “La stagione è iniziata davvero bene. Io penso solo a lavorare duramente negli allenamenti e restare ...

Müller - Lewandowski e Robben : il Bayern Monaco vince 3-1 contro la bestia nera Hoffenheim : Il classe '95 è ormai inamovibile o Boateng può anche partire in questo finale di mercato? Cronaca Subito dominio del Bayern in avvio, ma la squadra di Kovac non riesce a colpire nonostante diversi ...

Bayern - Kovac convince Lewandowski a restare : È certamente uno dei tre centravanti più forti al mondo. Non ci arrenderemo. Il suo stato d'animo? Era molto felice'.

Kovac : 'Ho parlato con Lewandowski e l'ho convinto a restare' : ... tutti qui conosciamo le sue qualità e nel suo ruolo è fra i migliori tre al mondo. Gli ho detto tutto questo e che non lo avremmo lasciato partire, lui lo ha accettato ed era molto felice '., ha ...

Bayern Monaco - Kovac duro con Lewandowski : 'Vuole andar via - ma da qui non si muove' : Negli ultimi giorni, soprattutto in Spagna, si è parlato con insistenza di un possibile arrivo di Robert Lewandowski al Real Madrid: il club di Florentino Perez è alla ricerca di un attaccante dopo la ...