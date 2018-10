L' euro cala ai minimi da un mese e mezzo a 1 | 1512 dollari

Manovra - Tria rassicura l'Ue : 'Stia tranquilla - il debito cala'. Timori dell'eurogruppo : ... introdurre alcune riforme strutturali, per esempio sul mercato del lavoro o sulla tassazione, sia buono per la gente francese ed efficiente per l'economia della Francia'. © Copyright LaPresse - ...

XXXVIII Congresso nazionale degli storici della fisica e dell’astronomia : al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria 80 esperti provenienti da tutta europa : Il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria ospiterà, giovedì 4 ottobre, una delle sessioni del XXXVIII Convegno nazionale della Società degli storici della fisica e dell’astronomia (SISFA) organizzato a Messina a partire dal prossimo mercoledì. L’evento, finalizzato alla promozione degli studi di Storia della fisica e dell’astronomia e al riconoscimento della loro specificità e rilevanza, non solo ai fini della ricerca, ma anche ...

Draghi : 'L'eurozona continua a crescere - espansione su vasta scala' : "Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere lo stimolo della politica monetaria nella sua configurazione attuale e in linea con il piano di ridurre il ritmo mensile degli acquisti di ...

Cultura : oggi e domani in Calabria convegno internazionale 'Grecia - Magna Grecia - europa' : ... accogliendo chi proveniva dalle terre greche e recependo i valori della classicità , centralità dell'Uomo nella storia e democrazia, per trasmetterli all'Europa e al mondo. Il convegno 'Grecia, ...

Punto da calabrone asiatico va in choc anafilattico/ Roma ultime notizie : nidi rimossi “era razza europea” : Roma, Punto da calabrone asiatico: va in choc anafilattico. ultime notizie Grottafferrata, rinvenuti due nidi: l'allarme lanciato dal sindaco Andreotti(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:14:00 GMT)

Milano - la Scala apre ai giovani : "Biglietti per opere e balletti a 2 euro per gli under 25" : L'annuncio del ministro dei Beni Culturali Bonisoli: dalla prossima stagione 2200 posti a disposizione per il cartellone del Piermarini

Alla Scala di Milano biglietti a 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni : DAlla prossima stagione i giovani dai 18 ai 25 anni potranno entrare Alla Scala con biglietti a 2 euro. Lo annuncia il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli che oggi ha incontrato il sovrintendente Alexander Pereira. "È un'iniziativa rivolta alle nuove generazioni che spesso considerano la cultura con scetticismo o perché vivono un disagio, la cultura non è una soluzione ma può aiutare". Il progetto, aggiunge, ...

Lilian Thuram : "Preoccupato per l'escalation del razzismo in europa" : ''Sono molto preoccupato per quello che sta accadendo in Europa, segnali di razzismo inquietanti. Il razzismo non è uno scherzo. E' un pericolo. Il razzismo è violenza allo stato puro''. E' quanto ha ...

Reggio Calabria : tutto pronto per la settimana europea della mobilità sostenibile : La città di Reggio Calabria è pronta a celebrare la settimana europea della mobilità sostenibile organizzata dall’Assessorato alle Politiche Europee e mobilità guidato da Giuseppe Marino, attraverso il Centro Europe Direct, con l’Ufficio Stampa dell’Ente, l’ufficio Marketing di Atam spa e l’apporto dell’Assessorato al Patrimonio culturale di Irene Calabrò, mediante il servizio valorizzazione. “Cambia e vai” è lo slogan dell’edizione 2018, ...

eurozona : indice Sentix cala a 12 punti a settembre - deluse le attese : L'indice Sentix, che misura il sentiment di 2.800 investitori e analisti sull'andamento dell'economia dell'Eurozona, si è attestato a settembre a 12 punti, in flessione rispetto ai 14,7 punti della passata rilevazione. Il mercato si attendeva un dato pari a 14,3 punti.