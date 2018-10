Lecco | l' Enpa denuncia | La killer dei gatti ha adottato un cucciolo di tre

Lecco - la «serial killer dei gatti» tenta di adottarne un altro : salvato dall'Enpa : Il micino, di sole tre settimane, ha rischiato di fare una brutta fine: stava per essere affidato alla «serial killer dei gatti» di Lecco . La 41enne, il cui nome non è stato reso pubblico perché è ...

Lecco - indagine su “serial killer” di gatti. Enpa : “Almeno 6 casi - un cucciolo è stato congelato in freezer” : Si fa affidare cuccioli di gatto da persone in buona fede, poi li sottopone a terribili vessazioni arrivando persino ad ucciderli in maniera violenta. È quanto denuncia l’Enpa che sul caso “della serial killer di gatti” ha anche avvisato la procura di Lecco, che al momento – stando a quando spiega la stessa associazione ambientalista – indaga su una 41enne originaria di Milano. La donna è accusata per uccisione e ...