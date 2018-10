League of Legends | mondiali al via con il Play-In

Milan Games Week : Fortnite - Hearthstone e League of Legends i protagonisti dell’arena di PG Esports : Il 5 Ottobre aprirà i battenti l’edizione 2018 della Milan Games Week, la principale fiera italiana dedicata al mercato videoludico, e come ormai consuetudine gli Esports avranno un ruolo da protagonista con il “Radio 105 MGW EsportsHOW“, un’area da 16mila metri quadri dedicata interamente ai videogame competitivi che vedrà al suo interno due arene gestite rispettivamente da PG Esports ed ESL Italia. La PG Arena fa il suo ...

League of Legends : una nuova modalità di gioco ispirata ai battle royale è in arrivo? : League of Legends si appresta ad accogliere Nexus Blitz, la sua nuova modalità di gioco volta a sperimentare nuove modalità di gioco.Come riporta Eurogamer, Riot Games ha spiegato che questa modalità di gioco farà parte delle così dette "modalità Sperimentali", ovvero un modo per seguire i gusti della community proponendo qualche novità. Si tratterà qualcosa di diverso rispetto agli eventi e tempo come Ultra Rapid Fire, bensì con le modalità ...

Gli Outplayed sono I campioni del PG Nationals Predator Summer Split - League of Legends PC : ... rendendo l'evento un vero capolavoro che non ha assolutamente nulla da invidiare a spettacoli di livello internazionale. Un plauso va anche a tutti i Caster dell'evento, che hanno saputo ...

PG Nationals Predator : sabato a Cinecittà World le finali del torneo nazionale di League of Legends : sabato 28 Luglio al Teatro 1 di Cinecittà World calerà il sipario sul girone estivo dei PG Nationals Predator, il campionato nazionale di League of Legends organizzato da PG Esports in collaborazione con Predator – brand di Acer dedicato al gaming – che darà al vincitore un posto agli European Masters organizzati da Riot. Il programma della giornata inizierà alle 11:30 con l’inedità sfida per il 3° e 4° posto tra gli Inferno ...

Il successo di Fortnite potrebbe indebolire grandi franchise come Overwatch e League of Legends : EA, Activision Blizzard e Take-Two hanno tutti accolto con favore la popolarità di Fortnite di Epic Games, suggerendo come il gioco stia riuscendo ad attrarre nuovi consumatori sul mercato piuttosto che "rubare" utenti ai loro giochi. Tuttavia, la società di ricerche di mercato Superdata, in un post sul blog pubblicato questa settimana e riportato da Games Industry, afferma di aver trovato molteplici indicazioni che mostrano come, in realtà, il ...

Il cofondatore di Riot Games stuzzica i fan : è in arrivo un MMO di League of Legends? : Il cofondatore di Riot Games prende la parola su Twitter, e l'intera community di League of Legends ha la possibilità di sognare. È quello che è successo nella giornata di ieri, quando Marc "Tryndamere" Merrill ha posto una domanda dall'aspetto innocuo ma che potrebbe anticipare grandi novità per l'universo del celebre MOBA di Riot.Commentando la nuova mappa pubblicata di recente da Riot, Merrill ha infatti interrogato i propri follower su ...