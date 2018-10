Le ultime voci scommettono sulle specifiche delle tre fotocamere per i Galaxy S10

Futuro Marotta - l’ex Juventus Alessio Secco conferma le ultime voci : Sono ore calde per il Futuro del dirigente Beppe Marotta , l’addio alla Juventus è stato inaspettato e nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni da parte dell’ex dirigente bianconero Alessio Secco : “il Futuro di Marotta ? Potrebbe fare al caso del Milan, una società che vuole tornare grande”, ha dichiarato a ‘RMC Sport‘”. Si tratta di una conferma rispetto alle voci circolate nelle ultime ore, ...

DI FRANCESCO ESONERATO : I POSSIBILI SOSTITUTI/ ultime notizie Roma - nuovo allenatore : voci su grandi ex : Di FRANCESCO ESONERATO , POSSIBILI SOSTITUTI . Ultime notizie Roma , tecnico a rischio dopo il ko di Bologna: chi sarà il nuovo allenatore ? Ipotesi Conte e Paulo Sousa(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:00:00 GMT)

Zidane al Manchester United?/ ultime notizie : voci su Zizou in caso di addio a Mourinho : Zidane al Manchester United? Ultime notizie: voci su Zizou ai Red Devils in caso di addio a Mourinho, che sarebbe in rotta con la società inglese(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:30:00 GMT)