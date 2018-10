Le partite del giorno – Lo spettacolo della Champions League

Champions League - le partite del martedì : Guardiola per il riscatto - Mourinho per il primo posto : Domani si disputerà la prima metà delle gare della seconda giornata di Champions League. Oltre alla Juventus e alla Roma scenderanno in campo diversi top club europei. L’altra partita del gruppo H, quello dei bianconeri, prevede lo scontro tra il Manchester United e il Valencia. La squadra di Mourinho è reduce dalla netta vittoria in Svizzera contro lo Young Boys, ma deve riscattare la pesante sconfitta in Premier contro il West ...

Champions League 2018-2019 - il calendario delle partite del 2-3 ottobre. A che ora iniziano e come vederle in tv e streaming : La Champions League 2018-2019 di calcio continua con la seconda giornata della fase a gironi, che si disputerà tra martedì 2 e mercoledì 3 ottobre. Saranno quattro le squadre italiane impegnate, con la Juventus che aprirà le danze in casa con gli svizzeri dello Young Boys domani alle ore 18.55, mentre la Roma ospiterà il Viktoria Plzen alle 21.00. Nella giornata di mercoledì i due club italiani giocheranno in contemporanea alle 21.00, con il ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (2 ottobre). Programma - orari e tv : domani martedì 2 ottobre si giocheranno sei partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. La prima fase entra sempre più nel vivo, 12 Nazionali scenderanno in campo per disputare i propri incontri: l’Italia torna a giocare dopo il giorno di riposo e affronterà la modesta Cuba in un incontro che non dovrebbe riservare grosse sorprese alle azzurre, si attendono passeggiate di salute anche per la Cina ...

Calendario Champions League - gli orari delle partite del 2-3 ottobre. Il programma e su che canale vederle in tv : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà nei prossimi due giorni: martedì 2 e mercoledì 3 ottobre andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro il Liverpool, ed all’Inter, che farà visita ...

Le partite del giorno – Si conclude la giornata in Serie A : Le partite del giorno – L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso è il momento di scendere di nuovo in campo per l’ultimo match, nella giornata di lunedì partita interessante che mette di fronte Sampdoria e Spal, si gioca anche nel campionato di Serie B. Le partite del giorno Bournemouth-Crystal Palace Sampdoria-Spal Padova-Pescara Celta ...

Calendario Serie A calcio - il programma della prossima giornata (5-7 ottobre). Gli orari delle partite e come vederle su Sky e Dazn : La Serie A tornerà in campo per il weekend lungo della prima settimana di ottobre. Si giocherà prima della sosta resa necessaria dagli impegni della Nazionale. Diversi gli incontri con un certo interesse: la Juventus sarà di scena a Udine, ma per classifica il match più rilevante sarà Napoli-Sassuolo. Impegno a Ferrara per l’Inter, contro la SPAL, mentre Lazio e Roma incrociano la Toscana: i biancocelesti avranno la Fiorentina in casa, i ...

Serie A - le partite delle 15 LIVE : calcio d’inizio! : Dopo il lunch match delle 12:30, vinto dal Bologna sull’Udinese, la Serie A propone altri tre incontri alle 15: il Frosinone, alla ricerca disperata di punti salvezza, ospita il Genoa di Piatek; il Toro va a far visita al Chievo; al Franchi, infine, va in scena Fiorentina-Atalanta. FROSINONE-GENOA 0-0 LIVE Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Ciano; Campbell, ...

Prossimo turno Serie A - 8a giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (5-7 ottobre) : L’ottava giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 5 ed il 7 ottobre. Il Prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti si giocherà subito prima della sosta per le Nazionali. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: saranno 10 match da vivere in apnea. Si parte venerdì 5 ottobre alle ore 20.30 con Torino-Frosinone, poi ancora tre match al sabato: il 6 ottobre alle ore 15.00 ...

Serie A - le partite della settima giornata : Ieri hanno vinto Roma, Juventus e Inter, oggi se ne giocano altre sei, tra cui Fiorentina-Atalanta e Sassuolo-Milan The post Serie A, le partite della settima giornata appeared first on Il Post.

Risultati delle partite del 30 settembre 2018 : 22:45 Belgrano Huracan BRASILE: Serie A 00:00 America MG Corinthians 0-0 02:00 Bahia Flamengo 0-0 16:00 Palmeiras Cruzeiro 21:00 Atletico-MG Sport Recife Botafogo RJ Sao Paulo Internacional Vitoria ...

Calendario Serie A calcio - gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv su Sky e Dazn : Dopo il trittico di anticipi di ieri, la settima giornata della Serie A 2018-2019 continuerà oggi, domenica 30 settembre. Nonostante siano stati giocati al sabato tre grandi partite, la tornata potrebbe riservare ancora match avvincenti e appassionanti, ed oggi il via sarà dato dal lunch match domenicale delle ore 12.30, che vedrà opposte Bologna ed Udinese. Alle ore 15.00 tre gare, ovvero Chievo-Torino, Fiorentina-Atalanta e Frosinone-Genoa, ...

Calendario Mondiali volley 2018 : il programma e tutte le partite di oggi (30 settembre). Gli orari delle finali e come vederle in tv : oggi domenica 30 settembre si disputano le finali ai Mondiali 2018 di volley maschile al Pala Alpitour di Torino. Alle ore 21.15 riflettori puntati su Brasile e Polonia che si sfideranno per il titolo iridato proprio come quattro anni fa, i biancorossi cercheranno di difendere il titolo contro i Campioni Olimpici. Nel pomeriggio, invece, USA e Serbia scenderanno in campo per contendersi la medaglia di bronzo. Di seguito il Calendario completo, ...

Le partite del giorno – Gare importanti in Serie A : Le partite del giorno – L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso è il momento di scendere di nuovo in campo per una giornata che promette grande spettacolo, nella giornata di domenica tante partite interessanti. Il campionato di Serie B promette emozioni, appuntamenti anche con i campionati esteri. Le partite del giorno Ligue ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (6^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la sesta giornata. In campo anche il Benevento, tra i grandi favoriti per la promozione(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 05:00:00 GMT)