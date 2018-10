Le notizie del giorno – Inchiesta shock sulla Juventus

Birmingham - accoltellate tre persone/ Ultime notizie - condizioni gravi : non è chiara la natura dell'attacco : Birmingham, accoltellate tre persone. Ultime notizie Gran Bretagna, condizioni gravi: non è chiara la natura dell'attacco, la polizia ha circondato la zona(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Bassano del Grappa - crollano tetto e cornicione di un palazzo/ Ultime notizie : 4 feriti - uno grave : Bassano del Grappa, crollano tetto e cornicione di un palazzo: 4 feriti, uno grave sarà operato a una gamba. Le Ultime notizie: disposta messa in sicurezza dell'edificio(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ La tagliola automatica per le misure del Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. La tagliola automatica per le misure del Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 ottobre(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:56:00 GMT)

Bologna - abusò della figliastra - chiesti 10 anni/ Ultime notizie : dopo la violenza la vittima rimase incinta : Bologna, abusò della figliastra, chiesti 10 anni. Ultime notizie: dopo la violenza la vittima rimase incinta e in paese disse che era il nonno, quando in realtà era suo padre...(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Matera - abusa della figlia 15enne per due anni/ Ultime notizie : arrestato uomo di 45 anni : Matera, abusa della figlia 15enne per due anni: arrestato uomo di 45 anni, è ai domiciliari. Le Ultime notizie: la ragazza ha raccontato tutto agli insegnanti(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:18:00 GMT)

Pensioni - notizie 2/10 : Boeri boccia la manovra del governo - ‘troppo cara’ : Il Presidente Inps, Tito Boeri, non apprezza la manovra sulle Pensioni e il lavoro ideata dal governo Lega-M5S. Tra gli annunci del governo troviamo l’innalzamento della pensione minima, da gennaio 2019 a 780,00 euro. Troviamo anche quota 100, che porterebbe più di 400mila persone a smettere di lavorare, annullando di fatto in parte la legge Fornero. Il problema, secondo Boeri, restano sempre i costi. La manovra rischia di costare più cara ...

MILANO - OFFICINA OCCUPATA : SGOMBERO DELLA POLIZIA/ Ultime notizie - le lamentele dei residenti via Carlo Torre : Le forze dell'ordine sono intervenute stamane per sgomberare lo stabile occupato da collettivi studenteschi in via Carlo Torre zona Romolo MILANO. Non ci sono stati incidenti(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Riace - sindaco Lucano arrestato/ Ultime notizie - favoreggiamento dell’immigrazione clandestina : Riace, sindaco Lucano arrestato. Ultime notizie, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: è questa la grave accusa nei confronti del primo cittadino calabrese(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:20:00 GMT)

Scuola - mobilità docenti ultime notizie : in arrivo giro di vite del Governo sui trasferimenti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, lo aveva già anticipato ma ora la previsione trova conferma nella Nota di aggiornamento al Def che verrà discussa nei prossimi giorni in Parlamento. giro di vite sui trasferimenti dei docenti, il Governo è intenzionato a porre ulteriori limiti. Come viene riportato dal quotidiano economico ‘Italia oggi‘, se da una parte il Governo aveva provveduto ad accantonare la chiamata diretta ...

ULTIME notizie/ Di oggi - ultim'ora : Casalino e Tria - i problemi del Governo Lega-M5s (2 ottobre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: ancora bufera su Rocco Casalino. Il Ministro dell'Economia Tria torna a Roma tra i dubbi dell'Europa (2 ottobre 2018)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Le notizie del giorno – Marotta può trasferirsi al Milan - la sentenza di Serie B : Le notizie del giorno – Gli ultimi giorni sono stati movimentati per il dirigente Beppe Marotta, nel dettaglio è stato ufficializzato il divorzio dalla Juventus, un fulmine a ciel sereno per i tifosi bianconeri. La decisione dell’addio è arrivata dalla società, qualcosa si è rotto negli ultimi mesi, in particolar con Andrea Agnelli per divergenze sulla gestione del club. L’arrivo di Cristiano Ronaldo e la doppia ...

Decreto Salvini - testo inviato al Quirinale/ Ultime notizie : il giallo delle modifiche smentite dal Viminale : Decreto Salvini al Quirinale per la firma di Mattarella: "modifiche su stop all'asilo migranti e clausole finanziarie" ma il Viminale smentisce, "testo mai toccato" (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:50:00 GMT)

Morte David Rossi - perquisito Monteleone delle Iene/ Video ultime notizie : “Attacco a segretezza delle fonti” : David Rossi, perquisito Monteleone delle Iene. Video: “Attacco a segretezza delle fonti”. Le ultime notizie: l'identità dell'escort è importante nell'inchiesta sulla Morte del manager Mps(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:50:00 GMT)

Buone notizie per il lavoro. Gli ultimi dati Istat prima del decreto Dignità : Più dipendenti, più contratti a termine e più occupati tra gli over 50. I dati sul mercato del lavoro diffusi oggi dall'Istat, aggiornati ad agosto, confermano alcune tendenze che durante l'anno sono andate consolidandosi e che portano il tasso di disoccupazione a scendere sotto la soglia del 10 per