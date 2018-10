Latina | ecco quello che il sindaco avrebbe detto a Salvini se fosse riuscito a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 ottobre 2018) Sabato sera aa chiudere la festa regionale della Lega è venuto il vicepresidente del Consiglio, Matteo. Ha fatto un po’ aspettare le persone che assiepavano il Parco Falcone-Borsellino, ma dopo il suo comizio, per farsi perdonare e come ormai fa dappertutto, si è messo in posa con chiunque gli chiedesse un selfie. Tanto che il giorno dopo i social erano pieni delle sue immagini. Chapeau! E’ davvero un bravo comunicatore. E questo atteggiamento piace, inutile nasconderlo. Sotto il palco ad attenderlo c’erano anche alcuni politici di destra che per anni hanno governato questa città. Meglio riposizionarsi e farlo in fretta, perché poi potrebbe arrivare la grande massa. E anche lì selfie a non finire. Dai su, un posticino alle prossime elezioni potrebbe sempre far comodo. Che problema c’è se si transita da uno o più partiti ad altri? Anche se quelli ...