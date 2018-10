“Lasciati con una telefonata” Kate e William | ora si è venuto a sapere

caffeinamagazine

(Di martedì 2 ottobre 2018) Se l’attrice americana Meghan Markle ci ha messo poco più di un anno per andare a nozze col principe Harry, perMiddleton il percorso per entrare nella casa reale più ambita del mondo è stato ben più lungo e tortuoso. La maggiore di casa Middleton ha dovuto attendere più di nove anni prima di poter sfoggiare la fede al dito. Quello di, infatti, è stato un fidanzamento lunghissimo, tanto che la 36enne era stata soprannominata dalla stampa britannica ‘Waity–Katie’, ovvero lache aspetta. Ma la relazione tra i due ha dovuto superare anche due periodi di «pausa», prima di arrivare al royal wedding del 2011. E, in entrambi i casi, a lasciare la compagna di studiera stato. E non nel migliore dei modi. Se, infatti, oggi i duchi di Cambridge sono una delle coppie più solide e invidiate del mondo (genitori di tre bambini, George, 5 anni, e Charlotte, ...