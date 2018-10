L’appello dei delfini a Papa Francesco | “non siamo animali di serie B | aiutaci a fermare

Decreto immigrazione - L’appello dei prof : “Viola la Carta”. Il costituzionalista D’Andrea analizza i punti più controversi : La revoca della cittadinanza, la sospensione della domanda di protezione, i rimpatri, l’abrogazione della protezione umanitaria, ma anche i presupposti del Decreto legge. Sono alcuni dei punti contenuti nel dl immigrazione, approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato in conferenza stampa da Matteo Salvini e Giuseppe Conte, che non convincono i costituzionalisti. In dieci tra i quali Gustavo Zagrebelsky, Lorenza Carlassare, Salvatore ...

Pd - Landini : “Cene? Sono vegetariano”. Poi L’appello al governo : “Si confronti con noi - no all’errore dei predecessori” : “Le cene nel Pd? Sono vegetariano. Non mi interessa, loro facciano l’opposizione che noi facciamo il sindacato”. A dirlo è il Il nuovo governo non cada nell’errore commesso dagli altri predecessori e si confronti con i sindacati“. Così il sindacalista della Cgil, Maurizio Landini, a Bologna per la presentazione del libro Il lavoro 4.0, la quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative. ...

Salute - L’appello dei dermatologi : “I tattoo sono pericolosi - bisogna trattarli come farmaci” : “Gli inchiostri per i tatuaggi dovrebbero almeno rispondere agli stessi standard di sicurezza dei prodotti cosmetici”. Anzi di più: “Sarebbe preferibile che fossero sicuri come i farmaci, perché vengono iniettati sottopelle e i loro ingredienti possono viaggiare nel corpo” con il rischio di “infezioni batteriche, allergie, effetti tossici”, senza escludere l’eventualità di tumori. E’ ...

Diciotti - secondo giorno nel porto di Catania. L’appello dei magistrati : “Minori e soggetti vulnerabili devono sbarcare” : È il secondo giorno della nave Ubaldo Diciotti nel porto di Catania e – come preannunciato da Matteo Salvini – la situazione non è cambiata: ancora nessuno sbarco dall’imbarcazione della Guardia Costiera con 177 migranti fino a quando non si troverà un accordo sulla loro ripartizione fra i vari paesi dell’Ue. Eppure ieri sera il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha detto che “entro domani” (oggi, ndr) ...

Concerto per Genova - nel giorno dei funerali L’appello di Gino Paoli per la raccolta fondi e contro il rischio oblio : Nel giorno dei funerali di Stato che si sono svolti in città per 19 delle 42 vittime della strage del crollo del ponte Morandi, Gino Paoli ha annunciato la volontà di organizzare un Concerto per Genova, un evento musicale di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alle centinaia di sfollati che dopo il crollo si sono ritrovate senza una casa o nell'impossibilità di ritornarvi finché l'intera zona interessata dal tragico evento non sarà ...

Crollo ponte Genova : rintracciato uno dei dispersi - alL’appello manca una sola persona : Rintracciata dal Centro di Coordinamento dei soccorsi, una persona che corrisponderebbe ad uno dei dispersi del Crollo di ponte Morandi a Genova: si tratterebbe di un cittadino tedesco. All’appello ora manca una sola persona, Mirko Vicini, il genovese operaio di Amiu. La protezione civile precisa però che l’elenco dei dispersi è “aleatorio”, in quanto sotto le macerie potrebbero trovarsi persone la cui scomparsa non è ...