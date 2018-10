L’app SuperSU è stata rimossa dal Play Store

tuttoandroid

(Di martedì 2 ottobre 2018)per anni una delle applicazioni più popolari per effettuare il root di smartphone e tablet Android, ma per ragioni sconosciute l'app non è più presente neldi Google. Sembra chesiaabbandonata in quanto non è stato pubblicato alcun post dall'anno scorso negli account Twitter e Google Plus dell'app, la pagina Facebook è rimasta inattiva da marzo, mentre il forum ufficiale è attualmente offline. L'articolo L’appdalproviene da TuttoAndroid.