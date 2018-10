L' anno accademico parte | un' opportunità per i giovani | un affare per l' Italia

huffingtonpost

(Di martedì 2 ottobre 2018) In questi giorni inizia formalmente l'in tutte le Università d'. La data non è ultimativa e per le iscrizioni ci sarà tempo anche nelle prossime settimane, dando modo ai neo-universitari di dedicare tempo alla scelta del corso e della carriera da intraprendere.L'occasione è però utile per capire senso e importanza che hper l'le scelte di molti neo maggiorenni rispetto a certe questioni: se e come fare un passo verso la formazione universitaria, che direzione prendere e con quali aspettative. Valutazioni singole e personali su ciò che ciascuna matricola porta nella mente e nel cuore, ma il cui impatto sarà globale e generale.È indubbio, infatti, che avere (tanti) laureati, e nelle discipline utili al Paese, è di assoluta importanza per l'e per il nostro sistema rispetto al mondo. ...