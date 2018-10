Lampedusa | Miur fa il bando per Giornata del 3 ottobre ma poi non risponde alle scuole I

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 ottobre 2018) Ilpubblicato dalè scaduto l’8 giugno. Entro quella data decine diitaliane ed europee hanno inviato i loro progetti per essere selezionate tra quelle che sarebbero volate a, finanziate dal ministero come avvenuto gli anni scorsi, per le commemorazioni del 3. Ma da viale Trastevere nessuno ha mai risposto e non ha mai comunicato nulla agli istituti. Solo 15 istituti hanno deciso di partire a proprie spese alla volta dell’isola per ricordare la morte dei 368 migranti annegati 5 anni fa davanti alla spiaggia dei Conigli in una delle peggiori stragi civili avvenute nel Mediterraneo. E ora hanno deciso di scrivere una lettera di protesta al direttore generale del dicastero. “Il presenteha lo scopo di selezionare lepartecipanti al progetto ‘Porte d’Europa‘ – si legge all’articolo 1 delfirmato ...