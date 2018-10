La Vita Promessa 2 ci sarà? Il mistero dell’anello di Antonio e il tweet di Simona Izzo

Ascolti tv - La Vita Promessa chiude e doppia il Grande Fratello Vip : Un finale col botto per la fiction di Rai1 La vita promessa che vince il prime time del 1° ottobre con 6.115.000 telespettatori pari a uno share del 26,2%. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per la seconda puntata di Grande Fratello Vip 2018 (segnato dall’ingresso di Lory Del Santo, dopo il lutto che l’ha colpita) che su Canale 5 ha totalizzato 3.200.000 telespettatori e uno share del 18,98%. Terza posizione per il film ...

LA Vita PROMESSA/ Video ultima puntata Rai : Ricky Tognazzi - “sono commosso per il vostro affetto” : La VITA PROMESSA, anticipazioni ultima puntata 1° ottobre, Raiuno: resa dei conti tra Carmela e Vincenzo, Rosa e Michele amanti. Come andrà a finire? (Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:37:00 GMT)

Ascolti tv - La Vita Promessa chiude con oltre 6 milioni di telespettatori : Un finale col botto per la fiction di Rai1 La vita promessa che vince il prime time del 1° ottobre con 6.115.000 telespettatori pari a uno share del 26,2%. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per la seconda puntata di Grande Fratello Vip 2018 che su Canale 5 ha totalizzato 3.200.000 telespettatori e uno share del 18,98%. Terza posizione per il film trasmesso da Italia1 John Rambo che è stato visto da 1.490.000 telespettatori pari a ...

La Vita Promessa su Rai 1 - il primo grande successo di inizio stagione : La Vita Promessa la Fiction Rai in 4 puntate diretta da Ricky Tognazzi, e interpretata magistralmente da Luisa Ranieri è il primo grande successo di inizio stagione dell’ammiraglia Rai. La Vita Promessa un boom di ascolti per la fiction di Rai 1 Boom di ascolti dunque per La Vita Promessa, un successo travolgente fin dalle prime puntate. La fiction scritta nel 2003 da Laura Toscano assieme a Franco Marotta porta in scena un tema attualissimo: i ...

Ascolti tv - in sei milioni scelgono La Vita Promessa - battuto il GfVip3 : di Marco Castoro Sono disponibili i dati autidel degli Ascolti tv di lunedì 1 ottobre 2018 : La Vita Promessa continua a salire negli Ascolti. La fiction di Raiuno ha raggiunto i 6 milioni di ...

Ascolti tv : La Vita Promessa Vs Grande Fratello Vip/ La fiction Rai batte il reality - seguita da 6 milioni : I dati Auditel mostrano un cambiamneto degli interessi degli spettatori italiani? Per il secondo lunedì, il Grande Fratello Vip è stato battuto dalla fiction Rai, La Vita Promessa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Ascolti - La Vita Promessa è inarrestabile : il GF Vip perde spettatori : La fiction di Rai 1 diretta da Ricky Tognazzi fa record di Ascolti. Per il reality di Canale 5 Ascolti così bassi si erano...

La Vita Promessa 2 ci sarà?/ Anticipazioni - parla Simona Izzo sui social : “Chissà…” : La vita promessa 2 ci sarà oppure no? Le Anticipazioni sul finale di stagione in onda questa sera lasciano pensare al fatto che un solo capitolo dovrebbe bastare per la saga di Carmela(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:31:00 GMT)

Il Grande Fratello Vip 2018 perde terreno. Il finale della fiction Rai ‘La Vita Promessa’ è un trionfo! : Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 3 in /home/mhd-01/www.ilgossip.net/htdocs/wp-content/plugins/wpex-auto-link-titles/wpex-auto-link-titles.php on line 38 La Vita promessa chiude il ciclo della prima stagione con risultati entusiasmanti. La fiction con Luisa Ranieri e Francesco Arca L'articolo Il Grande Fratello Vip 2018 perde terreno. Il finale della fiction Rai ‘La Vita Promessa’ è un trionfo! ...

Ascolti tv ieri - La Vita Promessa vs Grande Fratello Vip 3 | Dati Auditel 1 ottobre 2018 : Seconda e ultima sfida fra la fiction di Rai 1 e Il Grande Fratello Vip 3. Settimana scorsa è stata l’ammiraglia Rai ad avere la meglio, come sarà andata, secondo gli Ascolti tv di ieri, la nuova battaglia? L’ultima puntata de La vita promessa si è scontrata con l’ingresso nel reality di Lory del Santo e l’eliminazione di Lisa Fusco. Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri programmi? Ecco tutti i ...

Ascolti TV | Lunedì 1 ottobre 2018. La Vita Promessa supera i 6 mln (26.2%) - Grande Fratello Vip non va oltre il 19% : Grande Fratello Vip Nella serata di ieri, su Rai1 il finale de La Vita Promessa ha conquistato 6.115.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.200.000 spettatori pari al 19% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 John Rambo ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Presa Diretta ...

Replica La Vita Promessa quarta puntata in streaming su RaiPlay e RaiPremium : Giunge al termine la prima fortunata stagione de La vita promessa. Nel corso di queste settimane la Serie TV evento di Raiuno, con protagonisti Luisa Ranieri e Francesco Arca, ha ottenuto risultati d'ascolto a dir poco sorprendenti confermando la sua leadership indiscussa. La serie tv giungera' al termine questa sera con la quarta e ultima puntata che si potra' rivedere in Replica in streaming e in tv sul canale free RaiPremium. [VIDEO] L'ultima ...

La Vita Promessa - riassunto ultima puntata : finale aperto per Carmela e i suoi figli : ...

La Vita Promessa - ultima puntata : finale aperto per Carmela e i suoi figli : [live_placement] La Vita Promessa, anticipazioni puntata 1 ottobre 2018 La Vita Promessa, anticipazioni quarta e ultima puntata (1 ottobre 2018): Vincenzo Spanò (Francesco Arca) è arrivato a New York e al solo vederlo Carmela (Luisa Ranieri) si sente male. Dopo tanti anni, infatti, l'uomo è tornato e va detto che anche lei, in questi ultimi periodi, aveva ripensato a quella volta trascorsa insieme, partita come un'aggressione ma poi, a ...