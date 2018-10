La vecchia sinistra si arrende alla nuova cultura di destra

ilgiornale

(Di martedì 2 ottobre 2018) I l dibattito sulladie ladiè un "classico" che verrebbe voglia di liquidare con le parole della dissacrante canzone di Giorgio Gaber,. Ma la discussione qui non è teorica. È la cronaca che spinge a occuparsi del tema.Partiamo dFrancia. A Parigi sono avanti di un decennio o forse di un ventennio sulle risposteli alle sfide dell'immigrazione di massa e alle censure del politicamente corretto. Ormai da tempo la stampa scrive dei neo-reazionari, etichetta inizialmente dispregiativa e oggi puramente descrittiva della realtà. Sui giornali delle scorso weekend si potevano leggere i seguenti articoli. Le Monde, quotidiano della: tre pagine sul pericolo di una egemonia dellale e sulle malefatte (si fa per dire) di Éric Zemmour, fresco autore di Destin français e in passato bestsellerista "sovranista" a ...