La presidente Confindustria elogia Peracchini | Con lui un cambio di passo

Calenda contro Boccia - "Confindustria leghista"/ "Mai nessun presidente si è dichiarato per un partito" : Calenda vs Boccia “Confindustria ufficialmente della Lega”. La replica “Non sa neanche organizzare una cena”. Duro botta e risposta nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:19:00 GMT)

Grave atto intimidatorio - nel mirino la presidente di Confindustria : L'episodio è avvenuto intorno alle 4.30 in via Malpighi a Cagliari. Intimidazione ai danni della Presidente della sezione Turismo di Confindustria meridionale della Sardegna, Clara Pili. Incendiata ...

Italia : presidente Confindustria - chiusura domenica è dogmatica

L'ex presidente di Confindustria Genova sul crollo del viadotto : "La mia fu una provocazione" : Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, fanno discutere ancora oggi, a distanza di sei anni, le polemiche per una frase dell'allora presidente di Confindustria Genova che, per provocazione, preannunciò la tragedia, e le repliche del M5S, che citava rapporti di Autostrade per l' Italia sulla tenuta della struttura."Quando tra dieci anni il Ponte Morandi crollerà, e tutti dovremo stare in coda nel traffico per delle ore, ci ...