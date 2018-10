agi

: RT @Agenzia_Italia: La polizia ha sgomberato il centro sociale Officina di Milano - LucianaCiolfi : RT @Agenzia_Italia: La polizia ha sgomberato il centro sociale Officina di Milano - Agenzia_Italia : La polizia ha sgomberato il centro sociale Officina di Milano - aleLand03 : RT @mariocipriani1: @luigidimaio Grandeeee!!! Che bello, finalmente!!! Senti perchè non lo racconti di persona ad Annamaria? Si proprio lei… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Ladi Stato, a, dalle prime ore della mattina, sta eseguendo lo sgombero dell'immobile occupato nell'aprile scorso da appartenenti alle realtà anarchiche riconducibili all'Autonomia Diffusa, "Occupata". Lo sgombero, disposto dal Questore Marcello Cardona, è stato programmato in base al decreto di sequestro preventivo emesso dall'Autorità Giudiziaria "per l'inagibilita'" dei locali. Il Servizio - si legge in una nota - è stato svolto anche allo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica teso a porre fine ad una situazione di illegalità".