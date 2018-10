La nuova guerra fredda corre sulla rete telefonica

Napoli - c'è una scissione interna ai Giuliano dietro la nuova guerra tra i vicoli di Forcella : A Forcella sembra essere tornati indietro nel tempo. I giorni dell'ira e le notti di sangue scatenate tre, quattro anni fa dalla guerra di camorra tra i Giuliano-Sibillo e i Buonerba tornano come...

Come le microonde sono diventata l'arma della nuova guerra fredda : Due anni fa, a Cuba, dopo aver udito strani suoni e vibrazioni nelle loro abitazioni e stanze d'albergo, alcuni diplomatici basericani e i loro familiari hanno iniziato a manifestare vari sintomi ...

DAZI USA-CINA/ La nuova guerra fredda che piace - non solo a Trump - : Tra Stati Uniti e Cina entreranno presto in vigore nuove tariffe doganali. Non sembra essere solo Trump, negli Usa, a voler questa guerra dei DAZI.

Romolo + Giuly : la guerra mondiale italiana - Fox presenta la nuova serie comedy : Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana è la nuova serie comedy di Fox Networks Group Italy, prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions, in arrivo in prima visione assoluta dal 17 settembre 2018 su FOX (canale 112 di Sky su satellite e fibra | canale 313 sul digitale terrestre). Creatori di Romolo+Giuly sono i giovanissimi Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e ...

Der Standard : in una nuova guerra fredda la Cina subirà il destino dell'Unione Sovietica - : Sondaggio: la Cina è partner o concorrente? La prima conclusione dal crollo il Consiglio cinese l'ha seriamente presa in considerazione: per garantire la legittimità politica è importante l'elevata ...

Apple-Huawei - guerra dei chip di nuova generazione : Sia la casa di Cupertino sia l'azienda cinese affermano infatti di essere stati i primi a lanciare sul mercato i nuovi chip da 7 nanometri, molto piu' veloci di quelli a 10 che sono lo standard ...

Dopo quella dei dazi - la nuova guerra tra Cina e Usa è sulla tecnologia quantistica : Dimenticate la trade war, la guerra commerciale. Ce ne è un'altra di guerra che Usa e Cina stanno combattendo: quella per il dominio della tecnologia quantistica. E Pechino la sta vincendo. Anzi: forse l’ha vinta già. Anche grazie all’aiuto dell’Italia, con la quale sta per portare a termine, tra settembre e ottobre, il terzo test di comunicazione quantistica attraverso Micius, il primo satellite ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth : disponibili da oggi una nuova incursione - il Fronte di Guerra - le spedizioni mitiche con Chiavi del Potere e molto altro : Che voi siate dell'Orda o dell'Alleanza, preparatevi a una nuova sfida! A partire da oggi, numerosi nuovi contenuti saranno disponibili per World of Warcraft: Battle for Azeroth, inclusa la prima incursione dell'espansione, Uldir, la prima stagione di spedizioni mitiche con Chiavi del Potere, la stagione del PvP classificato e l'inizio del ciclo del Fronte di Guerra. nuova incursione: Uldir Uldir è ora disponibile in modalità ...

GUERRA e PACE - anticipazioni nuova fiction di Canale 5 (dal 29 agosto) : Novità in prima serata da mercoledì 29 agosto su Canale 5, giorno in cui assisteremo alla prima puntata di “GUERRA e PACE”, miniserie della BBC tratta dal celeberrimo lavoro di Lev Tolstoj. La fiction è stata girata tra Russia, Lituania e Lettonia e, oltre a presentarci costumi eccezionali e scenari suggestivi, utilizzerà location storiche dove sono state girate scene clou per lo svolgimento della storia. Si tratta insomma di una vera e propria ...

Maialino sardo/ La guerra sul porceddu : una nuova legge mette a rischio gli allevamenti famigliari : Una legge mette a rischio l'allevamento di maialini all'interno degli allevamenti famigliari. La norma vorrebbe che in questi centri ci fossero solo quattro esemplari femmina(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 00:31:00 GMT)

Terremoto Indonesia - nuova scossa di magnitudo 5.9 a Lombok/ Ultime notizie : guerra sul bilancio delle vittime : Terremoto Indonesia, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a Lombok. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 10:30:00 GMT)