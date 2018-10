La moglie di Bonolis (ancora) nella bufera : "Dove lasci sempre Paolo?" : La moglie di Paolo Bonolis non è nuova alle critiche e agli attacchi sui social. E anche questa volta è finita nel mirino del web, ma Sonia Bruganelli non si è scomposta più di tanto e ha risposto per le rime. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando gli attenti utenti si sono accorti che è dal 20 giugno scorso che Bonolis non aggiorna la sua pagina Instagram.Nulla di strano verrebbe commentare, ma se sei Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ...

Sonia Bruganelli - Miss Italia raccomandata?/ Carlotta Maggiorana - il post della moglie di Bonolis : web furioso : Sonia Bruganelli continua ad accendere il web. La moglie di Paolo Bonolis infatti, il giorno dopo dall’elezione di Carlotta Maggiorana come Miss Italia 2018, ha scritto un post.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:39:00 GMT)

La moglie di Bonolis nel mirino : "Vergognarvi no? Fate schifo..." : Sonia Bruganelli è finita di nuovo nella bufera. Il motivo? Una foto del figlio pubblicata sul suo profilo Instagram. Nello scatto il figlio si trova con altri compagni di classe fuori da scuola, fuori dal liceo sportivo. Privato. Tutti in divisa i ragazzi sono in fila che aspettano di iniziare il nuovo anno scolastico. Niente di strano verrebbe da commentare, se non fosse che la moglie di Paolo Bonolis è da sempre criticata dal web e quindi la ...

Maurizio Costanzo attacca la moglie di Paolo Bonolis - Sonia Bruganelli : “Che bisogno ha di raccontarci come viaggia?” : Non è la prima volta che il giornalista attacca la donna. Un Maurizio Costanzo senza peli sulla lingua ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti nella quale si è scagliato contro Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e sua collaboratrice in molti dei programmi del conduttore di Avanti un altro!. Il motivo? L’ostentazione della ricchezza da parte della donna sui social. Vorrei ...

Sonia Bruganelli - moglie di Paolo Bonolis sbotta su Instagram : “D’ora in poi solo voli privati” : Due anni fa la moglie del conduttore aveva parlato del volo privato come di una necessità. Accusata diverse volte di ostentare la sua ricchezza, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis nonchè sua collaboratrice ad Avanti un altro!, questa volta si è scagliata contro una nota compagnia aerea, raccontando ai suoi follower in una storia Instagram di un ritardo accumulato su un volo di linea: Allora, adesso un bell’aereo privato qui non ...

