La Juventus vista da Ravanelli | ' CR7 leader | Dybala cresciuto Ma io mi rivedo in

Juventus - molti dubbi in vista della gara contro lo Young Boys : certezza Dybala : Questo pomeriggio, la Juve è scesa in campo per allenarsi in vista della partita di domani sera contro lo Young Boys . I bianconeri hanno preparato nei dettagli il match contro gli svizzeri e Massimiliano Allegri ha provato la formazione che schierera' in Champions League. La Juventus , contro lo Young Boys , dovra' fare a meno di Cristiano Ronaldo che sara' squalificato. CR7 riposera' e tornera' fra i titolari nella partita di sabato contro ...

Juventus - Allegri corre ai ripari : subito un cambio di modulo - dentro Mandzukic come ‘spalla’ di Ronaldo - le intenzioni in vista della Lazio [FOTO] : La prima giornata del campionato di Serie A ha già dato importanti indicazioni, in particolar modo nel match d’esordio non ha convinto la Juventus. Successo con il brivido per la squadra di Massimiliano Allegri, contro il Chievo è finita con un sofferto 2-3. I bianconeri non hanno convinto dopo l’importante mercato portato avanti dalla dirigenza, l’allenatore adesso ha deciso di correre ai riparti. Il 4-2-3-1 non ...