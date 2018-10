La guerra social dei fan di Lady Gaga a Venom per favorire A Star Is Born al botteghino

Psv-Inter - è guerra social su Ronaldo : 'Per chi tifi mercoledì?' : ROMA - È già Psv-Inter . In attesa di capire quali sono le ambizioni e a cosa possono puntare nell'Europa conta, i due club anticipano la sfida sul campo sfidandosi sui social: attraverso i propri ...

"La Rete non è armonia : sui social si combatte la guerra civile di oggi" : nostro inviato a Cernobbio Quando Niall Ferguson ha scritto il suo ultimo saggio - La Piazza e la Torre, edito in Italia da Mondadori - non aveva già in mente un titolo. Pensava a Reti e gerarchie ma ...

Immobili pubblici : guerra ad abusivi e centri sociali : Il Viminale dà il via ad una stretta nei confronti degli occupanti abusivi degli Immobili pubblici e privati. Con una circolare, il ministero dell’Interno avvia un censimento in tutte le province italiane da portare a termine con rapidità e con lo scopo di individuare tutti coloro i quali occupano case ed edifici senza averne titolo. L’obiettivo è quello di andare a colpire anche migranti irregolari e centri sociali, ma sono previste delle ...

Viminale - censimento degli immobili pubblici : guerra ad abusivi e centri sociali : Il Viminale dà il via ad una stretta nei confronti degli occupanti abusivi degli immobili pubblici e privati. Con una circolare, il ministero dell’Interno avvia un censimento in tutte le province italiane da portare a termine con rapidità e con lo scopo di individuare tutti coloro i quali occupano case ed edifici senza averne titolo. L’obiettivo è quello di andare a colpire anche migranti irregolari e centri sociali, ma sono previste delle ...

Strootman al Marsiglia - guerra social Roma-Inter/ Da Malcom a Modric : nuovo scontro su Twitter : Strootman al Marsiglia, Monchi: "non aveva la pistola alla testa"/ Ultime notizie Roma,Lorenzo Pellegrini sottolinea: "Kevin ci mancherà a tutti", l'addio polemico dell'olandese(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:12:00 GMT)

Roma e Inter - guerra social dopo l'addio di Strootman : Roma - Nel pomeriggio si è giocato un entusiasmante triangolare, non programmato, tra Roma , Marsiglia e Inter . Il risultato? Tutti vincitori. Si perchè questa volta i tre club non hanno dato ...

Strootman al Marsiglia : scatena la "guerra" social tra Inter e Roma : E' letteralmente partita una "guerra" social tra Inter e Roma. A scatenarla un innocuo, almeno in apparenza, tweet dell'Olympique Marsiglia in cui si annuncia l'ingaggio di Kevin Strootman. Cosa c'...

Mara Venier rifà Domenica in e scatena la 'guerra' sui social : La rivoluzione targata 'Domenica in' è già iniziata. Mara Venier, che in questi giorni ha raggiunto suo marito Nicola Carraro a Santo Domingo, è sempre super social interagendo con i migliaia di fan ...

Wanda Nara attacca - Maxi Lopez risponde : continua la guerra per il mantenimento dei figli - il botta e risposta social : È (di nuovo) guerra social tra Wanda Nara e Maxi Lopez: l’argentina rivendica il non pagamento degli alimenti da parte del calciatore, l’attaccante sostiene la tesi opposta Wanda Nara, Maxi Lopez ed i loro diverbi social sono ormai proverbiali. Tra i due il clima è teso e l’ex coppia non fa niente per nasconderlo. La moglie di Mauro Icardi, rispondendo ad una domanda di un suo follower, ha rialzato le polemiche sul ...