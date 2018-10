La Gentili risponde a Feltri | Un bikini non toglie autorevolezza

ilgiornale

: RT @cocchi2a: @DinoGiarrusso Oggi la borsa è risalita, quanto 'abbiamo' guadagnato? A chi devo chiedere la mia parte?(immagino che quando l… - mocettast : RT @cocchi2a: @DinoGiarrusso Oggi la borsa è risalita, quanto 'abbiamo' guadagnato? A chi devo chiedere la mia parte?(immagino che quando l… - cocchi2a : @DinoGiarrusso Oggi la borsa è risalita, quanto 'abbiamo' guadagnato? A chi devo chiedere la mia parte?(immagino ch… - A_Gentili : RT @RRobitt2011: Riguardo a #Mattarella purtroppo l'unica cosa di cui mi rendo conto è che non risponde allo #StatoItaliano, cioè al Popolo… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Dopo il fuori onda piuttosto forte a Stasera Italia contro Vittorio, Veronicacerca di placare le polemiche rilasciando un'intervista al settimanale Chi.La, infatti, con il suo collegava dava "dell'ubriacone" al direttore di Libero. Immediatamente si è innescata un duro botta e risposta, con le scuse della giornalista. "Mi sono scusata con Vittoriocon una lettera privata", ha specificato Veronica. Maha risposto pubblicamente con un articolo, aggiungendo qualche scatto social della giovane conduttrice.Ora, Veronicasi prende la palla e al settimanale Chi spiega cosa sta succedendo negli ultimi giorni. "Unnoncerto- dice -. Non capisco però la sua reazione: ci sono rimasta malissimo. Sono cresciuta a pane e politica, la mia professionalità non va certo in crisi per una foto al mare. In generale mi ostino a ...