La Figc apre 13 nuovi Centri Federali Territoriali | sono 50 in tutta Italia

Calcio - caso volantini sessisti all’Olimpico : la Figc apre un’inchiesta : Novità sul caso volantini sessisti diffusi allo Stadio Olimpico di Roma durante Lazio-Napoli. I manifestini arrecanti l’ormai tristemente celebre frase “all’interno della linea trincerata non ammettiamo donne, mogli e fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi” hanno fatto il giro del mondo e la procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, avrebbe deciso di aprire ...

Caso Lazio - ‘volantini anti-donne’ : la Figc apre un’inchiesta : Ha preso il via il campionato di Serie A, il primo anticipo serale ha visto di fronte Lazio e Napoli, successo della squadra di Carlo Ancelotti in rimonta ma a fare discutere sono stati i volantini anti-donne che sono circolati in Curva Nord dove veniva chiesto a donne, mogli o fidanzate di lasciare libere le prime dieci file della curva. Sono stati identificati i primi responsabili e secondo le ultime indiscrezioni la Procura federale ...