La dieta Dukan | una dieta perfetta per dimagrire definitivamente

essere-informati

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) La: unaperLaper molti è unaper. Ma cos’è e come funziona laDukan? LaDukan prende il nome dal suo ideatore medico francese Pierre Dukan. Il problema di questaè che elimina, in molte delle sue fasi, completamente i carboidrati e riduce drasticamente frutta e verdura (e dunque fibre che vengono assicurate solo dalla crusca d’avena). LaDunkan tuttavia prevede l’assunzione di 100 alimenti, di cui 72 derivanti dal mondo animale e i restanti 28 dal mondo vegetale. La forza della dietà Dukan è nelle quantità, gli alimenti stabiliti possono difatti essere assunti in quantità L'articolo La: unaperproviene da Essere-Informati.it.