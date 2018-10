La denuncia dei 99 Posse | «Napoletani pagati per celebrare Salvini in piazza»

Lecco - l'Enpa denuncia : "La killer dei gatti ha adottato un cucciolo di tre settimane - salvato in extremis" : La donna ha 41 anni ed è già sotto processo per la morte di tre gatti, uno dei quali congelato. "Ha cambiato modus operandi. Serve un'azione congiunta"

Torino - tratta dei cinesi/ Ultime notizie - denunciati 30 imprenditori : coinvolti anche due italiani : Torino, tratta dei cinesi. Ultime notizie, denunciati 30 imprenditori: coinvolti anche due italiani, leggasi un avvocato genovese e un consulente del lavoro(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:50:00 GMT)

La tratta dei cinesi : denunciati a Torino trenta imprenditori e un avvocato : Percorso di lavoro, inserimento in azienda per far ottenere il permesso di soggiorno a immigrati di origine cinese. Era tutto fasullo. La Guardia di Finanza ha denunciato sette personaggi che avevano ...

Regione Lazio - passa l’emendamento - M5s denuncia : “Da oggi possibile aggirare tetto dei contratti a tempo determinato” : Da oggi in Regione Lazio si potrà aggirare il limite di spesa dei contratti a tempo determinato. Questo grazie ad un subemendamento presentato dalla giunta Zingaretti e approvato lunedì 24 settembre durante le votazioni della legge di semplificazione (collegato al bilancio). “Due commi – denuncia il consigliere regionale M5S Valentina Corrado – contrastano con la legge nazionale del 2010 che impone alle regioni un limite di spesa per il ...

PALERMO - DONNA MUORE IN OSPEDALE : "TROPPO TEMPO IN ASCENSORE"/ La denuncia dei parenti : "Si poteva salvare" : PALERMO, DONNA MUORE in OSPEDALE:"Troppo TEMPO in ascensore": la denuncia dei parenti della 62enne Giuseppa Gambino, deceduta subito dopo una coronografia.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 23:00:00 GMT)

La polizia arriva alla 'Serata delirio' dei coscritti di Quart e denuncia barista e organizzatore per vendita alcolici a ragazzini : Tolleranza zero della polizia di Aosta verso gli abusi alcolici da parte di minori durante la 'Serata delirio' organizzata venerdì scorso a Quart dai coscritti degli anni 1999/2000. 'Nell'ambito dei ...

Foligno - denunciato 40enne per l'accensione dei fuochi durante il corteo della Quintana : Un 40enne è stato denunciato per l'accensione dei fuochi pirotecnici durante il passaggio del corteo storico della Quintana che si è tenuto sabato scorso, durante il quale alcuni cavalli si sarebbero ...

Vaccini - controlli dei Nas nelle scuole : 55 denunciati per false autocertificazioni : Il ministero alla Salute ha reso noti i risultati dei controlli dei carabinieri dei Nas svolti nelle scuole per controllare il rispetto delle norme sull'obbligo vaccinale. Le verifiche dei militari si ...

Ponte Morandi - la denuncia dei sindacati dei vigili del fuoco e polizia : “C’è amianto tra le macerie. Si tuteli la salute” : Lo avevano denunciato fin dal 28 agosto i vigili del fuoco dell’Usb: “Tra le macerie del Ponte Morandi ci sono detriti di amianto, bisogna attivare i protocolli di sicurezza”. Ma i primi controlli dell’Arpal erano risultati negativi e i lavori di rimozione delle macerie erano andate avanti, tra la perplessità degli addetti ai lavori che nei giorni scorsi hanno trovato purtroppo conferma ai loro timori. I tecnici di Spea, durante le ispezioni al ...

“Un violento”. L’ultimo gesto di Cristiano De Andrè - la ‘denuncia’ dei figli Francesca e Filippo : Francesca De Andrè è un’habitué dei salotti di Barbara d’Urso: la nipote di Fabrizio e figlia di Cristiano è solita presenziare negli studi Mediaset sia a Pomeriggio Cinque che Domenica Live. La donna è diventata nota al grande pubblico non solo per le continue liti con il padre ma anche per la partecipazione nel 2011, ancora ventunenne, all’ottava edizione dell’Isola dei Famosi, entrando a far parte del reality nella categoria “Parenti ...

Filorussi di Donetsk denunciano aumento attività dei droni ucraini nel Donbass - : Le forze di sicurezza ucraine aumentano le attività di ricognizione con l'utilizzo di droni, ha detto Daniil Bezsonov, portavoce del comando operativo delle milizie dell'autoproclamata Repubblica ...

A 10 anni scappa con i fratellini dai maltrattamenti dei genitori/ Ultime notizie Arezzo : denunciata coppia : Arezzo, a 10 anni scappa con i fratellini dai maltrattamenti dei genitori: denunciata coppia di origini nigeriane. Le Ultime notizie: intervengono Procura e Tribunale minori(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:14:00 GMT)

"La polizia cerca dei clandestini per denunciarmi - siamo alle comiche" : "siamo alle comiche. Su ordine della Procura di Palermo la polizia di Ventimiglia sta cercando decine di clandestini scomparsi perché possano denunciare per sequestro di persona il Ministro dell'Interno. Applausi!!!".Così il ministro dell"Interno Matteo Salvini commenta la notizia della polizia che da ieri è alla ricerca dei migranti della Diciotti per notificare un provvedimento della Procura di Palermo, che informa quest"ultimi di essere parte ...

"Ripulisce" lo scaffale dei liquori al supermercato e li nasconde nella carrozzina della figlia. denunciato dalla polizia : UMWEB, Perugia. Nel tardo pomeriggio di martedì i poliziotti della Volante sono intervenuti presso un supermercato della periferia cittadina, a seguito di una segnalazione di furto all'interno dell'...