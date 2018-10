La Catalogna un anno dopo il referendum sull’indipendenza

Catalogna - un anno dopo : , Rivista Studio, Scienza Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a James Allison e Tasuku Honjo , per le loro ricerche sulla cura del melanoma attraverso il sistema immunitario. , New ...

Quanto è cambiata la Catalogna a un anno dal referendum? Per niente : Roma. A Barcellona e in tutta la Catalogna, a un anno esatto dal referendum fallito sull’indipendenza della regione spagnola, ci sono stati: manifestazioni di piazza e disordini, scontri con la polizia, gran sventolìo di bandiere catalane, invocazioni roboanti per la “repubblica”, slogan minacciosi

Catalogna - separatisti fanno irruzione nella sede del governo di Girona e strappano la bandiera spagnola : “Fuori - fuori” : Un gruppo di separatisti catalani, a un anno dal referendum indipendentista non riconosciuto da Madrid, ha fatto irruzione nel palazzo della Generalitat di Girona (la sede amministrativa del governo catalano) e ha strappato la bandiera spagnola esposta da una finestra. I manifestanti, quando il vessillo è stato abbassato, hanno festeggiato e urlato: “Fuori, fuori la bandiera spagnola”. Video Facebook/Catalunya al meu cor L'articolo ...

Catalogna - un anno fa il referendum disconosciuto : “Separatisti fanno irruzione in sede Generalitat di Girona” : Cortei, manifestazioni e blocchi stradali da parte dei separatisti catalani stanno segnando nelle principali città della regione l’anniversario del referendum indipendentista disconosciuto da Madrid. A Girona – riferisce il sito La Vanguardia – alcuni militanti hanno fatto irruzione nella sede locale della Generalitat, l’istituzione a capo della Catalogna riconosciuta da Madrid, con l’intenzione di strappare la bandiera spagnola. ...

Catalogna : un anno fa lo storico referendum sull'indipendenza : Le manifestazioni, le occupazioni delle scuole e le violenze della polizia che hanno fatto il giro del mondo

Catalogna profondamente divisa 1 anno dopo il referendum indipendenza : Nel giorno del referendum le forze di sicurezza intervennero sequestrando le urne delle schede in almeno 100 seggi: le immagini delle violenze che avvennero fecero il giorno del mondo. L'affluenza fu ...

Barcellona - a un anno dal referendum sull’Indipendenza della Catalogna ancora scontri tra manifestanti e guardia civil : A quasi un anno dal referendum per l’indipendenza della Catalogna, a Barcellona tornano gli scontri tra la guardia civil e un gruppo di militanti: una guerriglia urbana a colpi di manganello e polveri colorate. I Mossos catalani hanno caricato la folla per tre volte, lasciando sul campo diversi contusi, alcuni anche al volto, arrestando due secessionisti. La questura ha dispiegato un numero sostenuto di militari, dal momento che ...