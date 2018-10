La Borsa ancora col segno meno

Borsa : Milano chiude ancora in calo : ANSA, - Milano, 2 OTT - Piazza Affari , -0,2%, chiude nuovamente in rosso dopo una seduta all'insegna del nervosismo, e con gli investitori che guardano al botta e risposta tra Roma e Bruxelles sulla ...

Astaldi soffre ancora in Borsa dopo la richiesta di concordato : MILANO - Nuovo tonfo in Borsa per Astaldi con una perdita che supera i venti punti percentuali dopo che la multinazionale italiana delle grandi costruzioni ha chiesto al Tribunale di Roma il ...

Borsa : Milano avanza ancora - +1 - 5% - : ANSA, - Milano, 1 OTT - La Borsa di Milano avanza ancora il Ftse Mib che guadagna l'1,5% a 21.023 punti. Piazza Affari pare aver archiviato il tonfo di venerdì scorso dopo l'approvazione della nota di ...

Borsa : Milano cede ancora - Ftse Mib -2% : ANSA, - Milano, 28 SET - Si amplia il calo di Piazza Affari nei primi scambi: l'indice Ftse Mib perde il 2%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 5% e tutto il settore del credito sotto la ...

Borsa di Tokyo ancora su - Nikkei guadagna 0 - 39% : Borsa di Tokyo ancora su, Nikkei guadagna 0,39% – Borsa di Tokyo ancora in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 24.033,79 punti, con un guadagno di 95,53 punti, pari allo 0,39 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.846,60 punti, scendendo un minuto dopo fino a 23.833,92 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in chiusura al ...

Saudi Aramco - rinviato ancora lo sbarco in Borsa : rinviato a data da destinarsi il mega sbarco in Borsa della compagnia petrolifera Saudi Aramco . Mentre sono ormai due anni che si attende che il debutto in Borsa del colosso Saudita , l'...

Borsa di Tokyo ancora netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 08% : Borsa di Tokyo ancora netto rialzo, Nikkei guadagna 1,08% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 23.672,52 punti, con un guadagno di 251,98 punti, pari all’1,08 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.754,96 punti, salendo subito dopo la pausa fino a 23.842,05 punti, il livello più alto della ...

Tesla - ancora guai per Elon Musk. Usa aprono indagine per frode : titolo crolla in Borsa : WASHINGTON - Non c'è pace per Elon Musk, genio e sregolatezza della Silicon Valley. Stavolta i guai arrivano dal Dipartimento di giustizia americano, che ha deciso di aprire...

Borsa ITALIANA OGGI/ Per Piazza Affari quota 21.000 è ancora lontana (17 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari tenta ancora di raggiungere i 21.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 04:58:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari ancora a caccia dei 21-000 punti (14 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cercherà ancora di raggiungere i 21.000 punti. Non mancheranno dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 03:46:00 GMT)

Borsa di Tokyo cala ancora - Nikkei perde 0 - 80% : Borsa di Tokyo cala ancora, Nikkei perde 0,80% – cala ancora la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.307,06 punti, con una perdita di 180,88 punti, pari allo 0,80 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.351,84 punti, salendo subito dopo fino a 22.372,89 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo dopo la pausa fino a ...

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 0 - 41% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,41% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.487,94 punti, con una perdita di 92,89 punti, pari allo 0,41 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.458,97 punti, scendendo 3 minuti dopo fino a 22.416,63 punti, il livello più basso della giornata, e salendo ...

Borsa italiana ancora meglio del resto d'Europa : brillano bancari e Saipem. FTSE MIB +0 - 10% : Reuters riferisce che stamattina un portavoce del MEF ha dichiarato che il ministro dell'Economia firmerà a breve il decreto per l'estensione della garanzia pubblica Gacs sulle cartolarizzazioni di ...