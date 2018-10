blogo

: Appuntamento con il Fest - Il Festival delle Serie Tv a Milano - SerialClub : Appuntamento con il Fest - Il Festival delle Serie Tv a Milano - SerieTvserie : Killing Eve, Sabrina, Kidding e I Medici tra gli appuntamenti de Il Festival delle Serie Tv. Il programma - Varych4 : Killing Eve, Sabrina, Kidding e I Medici tra gli appuntamenti de Il Festival delle Serie Tv… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) IlTv (o FeST per gli amici) è pronto ad accogliere i fan della serialità dall'11 al 14 ottobre a Milano presso il Santeria Social Club dove troveranno incontri, proiezioni e dj set notturni tutto dedicato al mondotv internazionali ma anche italiane con vocazione internazionale come la seconda stagione de I. Flavio Parenti sarà il padrino di questa Festatv pensata dai Marina Pierri e Giorgio Viaro come un momento di incontro, di confronto ma soprattutto come quattro giornate in cui i vari appassionati che affollano i social per commentare, condividere la propria esperienza seriale possano chiacchierare finalmente dal vivo dimenticando gli smartphone.Eve,e Itra glide IlTv. Il programma pubblicato su TVBlog.it 02 ottobre 2018 20:01.