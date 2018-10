Kaley Cuoco e Karl Cook presto genitori? La Penny di The Big Bang Theory fa pratica con

Le lacrime di Kaley Cuoco per la fine di The Big Bang Theory : “Sono triste - avrei continuato per altri 20 anni” (video) : Kaley Cuoco avrebbe continuato a recitare in The Big Bang Theory ancora per molti anni. L'attrice è stata intervistata da Extra TV che l'ha incontrata durante un evento dedicato agli animali, Much Love Animal Rescue, al Microsoft Lounge di Los Angeles. L'interprete di Penny ricorda in che modo ha reagito alla notizia della fine della comedy, nella quale recita dal 2007: "Sono così triste che stia finendo. Per la cronaca, avrei continuato per ...