Juventus-Napoli | chiusa la tribuna sud per i cori contro Koulibaly

Juventus - curva senza tifosi per una giornata : il giudice sportivo punisce i cori razzisti contro il Napoli : La curva degli ultrà juventini dell'Allianz Stadium di Torino, "Tribuna sud 1° e 2° anello", è stato chiuso per un turno dal giudice sportivo della serie A, per cori di insulto di matrice territoriale ...

Juventus-Napoli - le decisioni del Giudice Sportivo sui cori discriminatori : che botta per il club bianconero! : Il Giudice Sportivo ha chiuso per un turno il primo e il secondo anello della Curva Sud per i cori rivolti ai tifosi del Napoli In occasione della sfida contro il Genoa, i primi due anelli della Curva Sud dello stadio della Juventus rimarranno chiusi. E’ quanto stabilito dal Giudice Sportivo, che ha punito dunque i cori di discriminazione razziale rivolti dai supporters bianconeri ai tifosi del Napoli. Tano Pecoraro/LaPresse Oltre ...

Puntata caldissima quella di Tiki Taka che sta andando in onda in questi minuti, il tema della giornata è ovviamente la partita del campionato di Serie A Juventus-Napoli, scatenato Mughini che ha commentato così i cori contro Ancelotti: "io mi sento offeso ad essere associato a cose del genere. I tifosi della Juventus sono persone per bene. Poi ci sono dei bastardi e cialtroni".

Napoli-Juventus - Mughini a Tiki Taka sorprende tutti su Marotta : "Non mi aspettavo l'addio di Marotta, è stato uno dei due-tre artefici della stagione dei sette scudetti, la partita contro il Napoli verrà ricordata più per l'addio di Marotta che per la vittoria contro il Napoli, va via un grande pezzo della Juventus", è questo il commento di Mughini a Tiki Taka. Poi parla Auriemma: "lo vorrei al Napoli". Marotta può rappresentare una soluzione per il Napoli ma anche ...

Napoli - Auriemma 'gufa' a Tiki Taka : il commento sulla Juventus : L'ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni in vista del proseguo della campionato, successo della Juventus contro il Napoli, trascinato da un grande Cristiano Ronaldo e dal goleador Mandzukic. Sincero il tifoso del Napoli Auriemma: "è fuga Juventus, i bianconeri hanno due punti in più rispetto alla scorsa stagione, difficile pensare ad un esito diverso dallo scudetto".

Calendario Champions League - come vedere Inter - Napoli - Juventus e Roma in tv. Orari e programma su Sky e Rai : Ritorna domani e mercoledì la Champions League 2018-2019: la seconda giornata offrirà, in chiave italiana, un trittico di partite in casa e un’unica trasferta. Si comincia di martedì, alle 18:55, con la Juventus che riceverà all’Allianz Stadium gli svizzeri . Si continua alle 21 con la Roma, che ospita all’Olimpico il Viktoria Plzen, ormai una superpotenza in Repubblica Ceca. Il mercoledì alle 21, invece, il Liverpool arriverà ...

Juventus-Napoli - le pagelle bianconere : Mandzukic sublime - Dybala opaco : SZCZESNY - voto: 6,5 Tagliato fuori dal gol di Mertens, si riscatta nella ripresa negando il gol a Callejon. CANCELO - voto: 6,5 La Juve inizia a schiacciare il Napoli quando lui avanza in attacco. ...

Seggiolino contro i tifosi della Juventus : arrestato un ultrà del Napoli : TORINO - Ha sradicato un Seggiolino dagli spalti dell' Allianz StadiuM e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania , è stato arrestato ...

Juventus-Napoli - cori vergognosi e Ancelotti replica : Ancelotti , che è uomo e tecnico di mondo, ha risposto dopo la partita ricordando a quei tifosi come andò a finire la finale di Champions del 2003, quando il suo Milan superò ai rigori proprio i ...

MAROTTA LASCIA LA Juventus : "NON SARÒ PIÙ AD"/ Ultime notizie - pazza idea Napoli : MAROTTA LASCIA la JUVENTUS: “Non SARÒ più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:15:00 GMT)

Diretta Juventus-Napoli in streaming online : non sarà trasmessa su Dazn ma su SkyGo : La Serie A entra nel vivo e oggi sono in programma le partite valide per la settima giornata di questo nuovo campionato. Tra gli incontri più attesi vi è sicuramente quello tra Juventus e Napoli, sulle quali si accenderanno i riflettori gia' questo sabato pomeriggio. Il big match, infatti, è in programma oggi alle ore 18 e potra' essere to sia in Diretta itelevisiva che in streaming online da tablet oppure da cellulare su SkyGo. ...

Juventus-Napoli visibile questo pomeriggio in tv e streaming - match su SkySport : Questa sera, alle ore 18:00, sul prato dell'Allianz Stadium, si disputera' il big match di campionato Juventus-Napoli [VIDEO]. I bianconeri arrivano all'impegno contro i partenopei a punteggio piano, avendo ottenuto 18 punti nelle prime sei giornate di campionato. Il Napoli, invece, è secondo in classifica a 3 lunghezze dai campioni d'Italia. La Juve sulla carta appare favorita, ma il Napoli fara' di tutto per portare a casa un buon risultato in ...