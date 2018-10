Juventus | curva senza tifosi per una giornata | il giudice sportivo punisce i cori

Cori razzisti - una giornata di squalifica alla curva della Juventus : Come era facile immaginare, non è tardata ad arrivare la decisione del giudice sportivo in merito ai Cori sentiti a più riprese da parte dei tifosi della Juventus nei confronti del giocatore del Napoli Koulibaly. Si è così arrivati alla squalifica per un turno della curva bianconera. Non ci saranno a questo punto spettatori nel […] L'articolo Cori razzisti, una giornata di squalifica alla curva della Juventus è stato realizzato da Calcio e ...

Cori razzisti - chiusa per un turno la curva sud della Juventus : ROMA - Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno la curva Sud della Juventus per i Cori razzisti durante Juventus - Napoli . Non ci saranno spettatori quindi nel settore più caldo dello Stadium ...

Cori razzisti contro Napoli e Koulibaly : curva della Juventus chiusa un turno : ROMA - Costano caro alla Juventus i Cori di discriminazione arrivati durante la partita di sabato scorso col Napoli. La curva degli ultrà juventini dell'Allianz Stadium di Torino è stata infatti ...

Giudice - curva Juventus chiusa un turno : 17.53 Il Giudice sportivo ha decretato la chiusura per un turno della curva della Juventus (tribuna Sud 1° e 2° anello) per cori razzisti durante la partita con il Napoli di sabato scorso. Al club bianconero anche multa di 10.000 euro. In particolare il Giudice parla di coro discriminatorio di "matrice evidentemente razziale" nei confronti del giocatore del Napoli, Koulibaly.

Juventus - curva chiusa per una partita. Giudice sportivo : “Cori contro napoletani e razziali nei confronti di Koulibaly” : La Juventus giocherà la prossima partita in casa, contro il Genoa, con la curva chiusa per i cori contro i napoletani e quelli razzisti nei confronti di Koulibaly. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Figc, che ha anche comminato 10mila euro di ammenda al club. Nel dispositivo, il Giudice sportivo sottolinea come i “cori insultanti di matrice territoriale, reiterati” sono “aggravati dalla recidiva specifica“. Riguardo ...

Juventus : vergogna ultras - chiusa per un turno la curva dello Stadium per cori razzisti : Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per una partita i settori Tribuna Sud 1° e 2° anello dell’Allianz Stadium e inflitta un’ammenda di 10.000 euro alla Juventus “per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori del Napoli, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto ...

Juventus - cori discriminatori contro i tifosi del Napoli : la curva dello Stadium rischia la chiusura : Il giudice sportivo potrebbe chiudere la curva dello Stadium dopo i cori rivolti dai tifosi juventini all’indirizzo di quelli napoletani La curva Sud dell’Allianz Stadium rischia di rimanere chiusa per un turno a causa dei cori rivolti dai tifosi della Juventus a quelli del Napoli, in occasione del match giocato sabato a Torino. I tre ispettori federali, appostati nei pressi delle due curve e a metà campo, hanno udito ...