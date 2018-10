Juve-Young Boys | la diretta | 1-0

Champions League - Juventus-Young Boys 1-0 LIVE : la sblocca subito Dybala! : Torna in scena la Champions League e torna in campo la Juventus, all’esordio casalingo in Europa. Sempre in tema di esordi, per i bianconeri quella di oggi sarà la prima uscita senza Cristiano Ronaldo, finora sempre presente nell’undici titolare scelto da Massimiliano Allegri. Per la sfida contro gli svizzeri, che potrebbe rendere il duplice match contro il Manchester United decisivo per il primo posto, il tecnico italiano ha ...

LIVE Pagelle Juventus-Young Boys in DIRETTA | Voti Champions League 2018-2019 : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Juventus e Young Boys, valido per la seconda sessione di gare della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I bianconeri sono reduci da un successo eroico sul campo del Valencia, maturato in 10 uomini dopo il clamoroso cartellino rosso sventolato in faccia a Cristiano Ronaldo. E proprio il fuoriclasse portoghese stasera all’Allianz Stadium sarà assente per squalifica, ma ...

Juve-Young Boys di Champions League - formazioni e diretta : Sfida di Champios all'Allianz Stadium. Arriva il club svizzero, forse il meno temuto nel girone J. Ma Allegri avverte: "Le partite vanno giocate e vinte serve rispetto". Per la Juventus mancheranno ...

Juventus-Young Boys - le formazioni ufficiali : Juventus-Young Boys, le formazioni ufficiali – Continua il programma della Champions League, si gioca la seconda giornata della fase a gironi, in campo la Juventus in un match che non può fallire, di fronte al pubblico di casa c’è lo Young Boys, ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Juventus-Young Boys, le formazioni ufficiali Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Pjanic, ...

Youth League - vince ancora la Juve Primavera : 2-1 allo Young Boys : vince ancora la Juve Primavera nella seconda giornata della Uefa Youth League, la Champions per formazioni giovanili. A Vinovo i ragazzi di Baldini si sono imposti 2-1 contro i pari età dello Young ...

Juventus- Young boys : il live della partita di Champions League : Dopo un inizio di stagione spettacolare, con 7 vittorie in campionato ed una in Champions League, la Juve è pronta ad affrontare gli svizzeri dello Young boys. La Juventus certamente non dovrà sottovalutare gli avversari che in patria hanno iniziato il campionato in modo eccellente: o vittorie su 9 con 27 punti conquistati e già più 12 sullo Zurigo, secondo in classifica. In questo articolo vi aggiorneremo su tutto: formazioni ufficiali, cronaca ...

Juventus-Young Boys - la formazione ufficiale dei bianconeri : “Juventus-Young Boys è da vincere per non vanificare quanto fatto in Spagna”, così Massimiliano Allegri alla vigilia del secondo impegno del girone H di Champions League in programma alle 19 allo Stadium. “Le partite vanno giocate e vinte – aggiunge il tecnico livornese -. Bisogna avere rispetto dello Young Boys, vincono da tante partite. Hanno […] L'articolo Juventus-Young Boys, la formazione ufficiale dei ...

