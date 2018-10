Juve | Ronaldo sugli spalti si gusta la tripletta di Dybala FOTO ...

Juve - Dybala : 'Bene anche senza Ronaldo. Le panchine mi hanno caricato' : Paulo Dybala , match-winner della sfida tra Juventus e Young Boys in Champions League, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sugli svizzeri: ' Ci voleva una partita così . L'atteggiamento della squadra è stato giusto, ci voleva. Le panchine di inizio stagione? Uno vuole sempre giocare, chiaro. L'anno ...

Juventus-Young Boys 3-0 Ronaldo non c’è - ma Dybala segna una fantastica tripletta E ora Roma-ViktoriaLive 0-0 : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)

Juventus-Young Boys - senza Ronaldo si riaccende la Joya : Dybala soffre del “complesso di CR7”? : Juventus-Young Boys ha restituito ad Allegri un calciatore nuovo, un Dybala sinora mai visto in questa stagione dall’arrivo dell’ingombrante personalità di CR7 Juventus-Young Boys è stata vinta agevolmente dalla squadra di Massimiliano Allegri, a punteggio pieno dopo le prime due gare di Champions League. Quest’oggi, come noto, è mancato all’appello Cristiano Ronaldo, a causa del turno di squalifica comminatogli ...

La mamma di Cristiano Ronaldo ‘prega’ per la Juventus : Dolores dal santuario augura buona fortuna ai bianconeri : Dolores, mamma di Cristiano Ronaldo, posta una foto su Instagram in cui augura buona fortuna alla Juventus direttamente da dentro un santuario Un pellegrinaggio in un santuario per augurare buona fortuna alla Juventus. È questo ciò che ha fatto la mamma di Cristiano Ronaldo prima dell’incontro tra i bianconeri e lo Young Boys di questa sera. Nel secondo match dei gironi di Champions League, la Juventus dovrà rinunciare a CR7, a causa ...

Juventus - attesa Champions : senza Ronaldo ok Mandzukic-Dybala : Tre punti per allungare in testa al Gruppo H. Tre punti per continuare il filotto di vittorie, lungo ormai otto gare, e non intaccare l'aura di imbattibilità che la Juventus si è creata nell'avvio di ...

Juventus - addio Marotta per il caso 'ndrangheta-ultrà?/ Ultime notizie : dall'affare Ronaldo al flirt col Milan : Juventus, addio Marotta per il caso 'ndrangheta-ultrà? Ultime notizie: dall'affare Ronaldo al flirt col Milan, tutte le ragioni della clamorosa rottura con Andrea Agnelli(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:23:00 GMT)

Juve. Kathryn Mayorga denuncia Cristiano Ronaldo per violenza sessuale : Cristiano Ronaldo respinge le accuse definendole assolutamente infondate. Intanto però la Polizia di Las Vegas ha annunciato di avere riaperto

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Young Boys : diretta tv - orario - notizie. Allegri : "Ronaldo riposa... di nuovo" : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Young Boys: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Si tratta della seconda partita di Champions League per i bianconeri(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Curioso di vedere la squadra giocare senza Cristiano Ronaldo' : ' Quando si rompe un rapporto umano e professionale è normale ci sia grande dispiacere, personalmente gli devo moltissimo ' . Questo il saluto di Allegri a Beppe Marotta, ormai il passato di una ...

Juventus - Allegri 'Curioso di vedere la mia squadra senza Ronaldo' : TORINO - 'Sono curioso di vedere la Juve senza Ronaldo , ma in ogni caso domani sarà fondamentale vincere altrimenti vanifichiamo tutto quello che i ragazzi hanno fatto in Spagna. È un match che va ...

Champions League 2018/19 : la Juventus - senza Cristiano Ronaldo - vuole solo vincere contro lo Young Boys : Dalla vittoria nel big match contro il Napoli al clamoroso ed inaspettato addio di Beppe Marotta. Un sabato sera ricco di colpi di scena per il popolo bianconero, che ha visto la propria squadra allungare in classifica sulla rivale più diretta e subito dopo è rimasto colpito dalle parole di uno dei dirigenti che ha riportato la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. Questo, però, è già il passato perché gli impegni in campo ...

Carlotta Ferlito pazza della Juventus e di Cristiano Ronaldo : “un’esperienza mistica vedere CR7” : Carlotta Ferlito, in occasione dell’ultima giornata di campionato, si è fiondata all’Allianz Stadium dove ha potuto essere spettatrice del match contro il Napoli e vedere da vicino Cristiano Ronaldo Carlotta Ferlito, atleta della Nazionale italiana di ginnastica artistica, questo sabato si è recata all’Allianz Stadium dove ha potuto godere dello spettacolo regalato dalla sua squadra del cuore. Nel match visto dalla 23enne ...

Cristiano Ronaldo al servizio della Juve : meno gol - ma è primo nella classifica degli assist : Quanti gol farà Cristiano Ronaldo alla Juve? La domanda ce la sentiamo ripetere da luglio. In pochi si sono concentrati però sugli altri aspetti del gioco di CR7, specialmente quando si parla di lui ...