Juve | Nedved | Marotta immenso con me

Marotta - senti Nedved : “grande dirigente - ma la Juve va avanti” : Pavel Nedved ha parlato dell’addio di Beppe Marotta alla Juventus, quasi come un fulmine a ciel sereno “Immaginare la Juve senza Marotta? Si, difficile. Marotta è stato molto importante per questa società, non solo per la società, ma anche per noi, diciamo non ancora dirigenti. Siamo ancora giovani, abbiamo imparato molto da lui e vorrei pubblicamente ringraziarlo. Soprattutto con me è stato immenso, mi ha sempre aiutato, mi ha ...

La Juve del futuro : Agnelli alla Perez - Nedved e Paratici con più poteri : Via Marotta: nessun nome nuovo nella lista dei candidati del Cda in vista dell'assemblea degli azionisti del 25 ottobre

La Juventus del dopo-Marotta : Paratici capo dell'area sportiva e Nedved ancora più operativo : TORINO - Messo da parte lo stupore per l'annuncio fatto dall'ormai quasi ex amministratore delegato e direttore generale bianconero Beppe Marotta, la domanda che tifosi - ma anche addetti ai lavori - ...

JuveNTUS - MAROTTA LASCIA : I MOTIVI DELL'ADDIO/ Ultime notizie - De Biasi : "Futuro di Pavel Nedved" : MAROTTA LASCIA la JUVENTUS: “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:09:00 GMT)

Juventus - Zidane o Nedved per il dopo Marotta : Emergono già indiscrezioni sui possibili sostituti di Beppe Marotta alla Juventus, i nomi più gettonati sono quelli di Zinedine Zidane e Pavel Nedved.Programmare dopo la notizia sorprendente dell'addio di Beppe Marotta, necessità per la Juventus che vola sul campo e che giocoforza sarà costretta ad un rinnovamento delle figure dirigenziali. Scontata la permanenza di Fabio Paratici, braccio operativo dell'ormai ex amministratore delegato ...

L'addio di Marotta - decisivo Cr7. E la Juve per sostituirlo pensa ad uno tra Nedved e Zidane : Già in fuga verso l'ottava scudetto consecutivo, ma senza uno degli uomini che l'hanno rifatta grande. La Juve vola sul campo ma perde Beppe Marotta , il manager che negli ultimi otto anni l'ha ...

Valencia-Juventus - bianconeri minacciosi : Nedved aspetta Brych nello spogliatoio! : Valencia-Juventus – Si è conclusa con il botto la prima giornata della fase a gironi di Champions League, successo della Juventus che ha avuto la meglio del Valencia con il risultato di 0-2 grazie alla doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutta reazione di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha preso per il capelli Murillo, espulsione che può essere considerata giusta, il calciatore adesso rischia anche tre giornate di squalifica. ...

Juve - Nedved : 'Champions - non ci nascondiamo! Siamo tra i favoriti' : E' il numero uno al mondo, per come si allena trascina i compagni. E io sono molto contento di come si stanno allenando i ragazzi, per come sono partiti in questa stagione'.

Juventus - Nedved : “Cristiano Ronaldo? Un’intuizione di Paratici” : In un’intervista a Idnes Tv, un’emittente ceca, Pavel Nedved ha rivelato qualche particolare su come è nata la trattativa che ha portato a Torino Cristiano Ronaldo, sottolineando l’importanza del direttore Fabio Paratici: “L’affare Ronaldo era tutto nella testa del direttore: lo ha proposto a me e al presidente Agnelli. Ci è piaciuta subito l’idea, non era folle. La reazione è stata entusiasta perché ...