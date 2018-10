Juve | Dybala | ' Bene anche senza Ronaldo Le panchine mi hanno caricato'

Dybala devastante : secco 3-0 della Juve ntus allo Young Boys con una tripletta dell'argentino : tra poco il report completto... Cronaca Juventus subito in vantaggio con il sinistro al volo di Dybala , che passa alle spalle di Camara e deposita in rete sul perfetto lancio di Bonucci . Occhio però alla risposta dello Young Boys ...

Juve ntus-Young Boys 3-0 Cr7 non c’è - Dybala ne fa tre Roma-Viktoria in diretta : 1-0 Dzeko segna dopo 3 minuti : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)

Tripletta Dybala - Juve schianta Young Boys : Una Tripletta di Paulo Dybala stende gli svizzeri dello Young Boys nella seconda giornata per il gruppo H di Champions League . Dopo aver piegato il Valencia in trasferta, la Juve ntus batte nettamente ...

Highlights Juve ntus-Young Boys 3-0 : Dybala scatenato – VIDEO- : Juventus-Young Boys 3-0, LA CRONACA – Con un Dybala in serata, la Juventus liquida la pratica Young Boys senza alcun problema. I bianconeri si sbloccano dopo 5′ grazie ad un sinistro al volo dell’argentino su assist di Bonucci, la Joya poi trova il suo secondo gol al 33′ con un tap in dopo la parata […] L'articolo Highlights Juventus-Young Boys 3-0: Dybala scatenato – VIDEO- proviene da Serie A News Calcio - ...

Un super Dybala trascina la Juve - Young Boys ko : Una Joya all'ennesima potenza. La tripletta di Paulo Dybala in Champions lancia la Juve priva di Ronaldo , causa squalifica, ed è oro per il n°10 bianconero che torna agli antichi splendori con 4 gol ...

Un super Dybala trascina la Juve - Young Boys ko : Una Joya all’ennesima potenza. La tripletta di Paulo Dybala in Champions lancia la Juve priva di Ronaldo (causa squalifica) ed è oro per il n°10 bianconero che torna agli antichi splendori con 4 gol nelle ultime 3 partite. Una serata indimenticabile per l’argentino, mentre alla Juve serviva la prova del nove per entrare nella storia e questa arriva...